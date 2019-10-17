Ortaya çıktı! Elneny, Galatasaray'la görüşmüş...

Beşiktaş’ın Arsenal’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny ile ilgili bir gerçek gün yüzüne çıktı. 27 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, siyah-beyazlı ekipten önce Galatasaray ile temas halinde olduğu, sarı-kırmızılılara transferinin, Cim Bom’un son anda başka bir oyuncuyu kadrosuna katması nedeniyle gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Elneny yerine Nzonzi’yi tercih ettiler

Futbolcunun menajeri Alaa Nazmy “Türkiye’de masaya oturduğumuz ilk kulüp Galatasaray’dı. Elneny bu takıma transfer olmaya çok yakındı. Ancak onlar Roma’dan başka bir oyuncuya imza attırdılar” dedi. Sarı-kırmızılar Elneny ile aynı bölgenin oyuncusu olan Nzonzi’yi kadrosuna katmıştı.

‘Ocak ayında ayrılıp ayrılmayacağı…’

Mısırlı oyuncunun menajeri şunları söyledi: “Elneny 2 aydır Beşiktaş’ta. İdarenin değişmesi ve yönetimsel konularda kulüpteki istikrarsızlıktan dolayı şanssızlık yaşadı. Kulübüyle kontratı sürüyor. Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılıp ayrılmayacağına dair bir şey söyleyemem”.

‘Roma ve Milan ile görüşüldü’

Tecrübeli futbolcuyla ilgilenen ekipler olduğunu dile getiren menajer şöyle devam etti: “Son transfer döneminde Roma ve Milan gibi İtalya’dan kendisini isteyen kulüpler oldu. Ancak bu takımlarda yabancı oyuncu sayısı ile ilgili kontenjanların dolmasının ardından görüşmeler ilerlemedi. Leicester City bir çok kez kendisini transfer etmek istedi. West Ham, Valencia, Getafe ve Celta Vigo gibi takımları da sayabilirim”.

Arsenal CEO’su Milano’da

Milan kulübünün oyuncuyu halen istediği de ortaya çıktı. Arsenal CEO’sunun halihazırda Milano’da olduğu belirtilirken, bu konuda anlaşmaları durumunda Beşiktaş’ın da kabul etmesiyle oyuncunun ocakta İtalyan ekibine gitme durumunun ortaya çıkmasının mümkün olup olmayacağıyla ilgili olarak “Bu konuda şu an bir şey söyleyemem” dedi.