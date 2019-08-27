Ortaya iki yeni yıldız

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı yönetim, Shinji Kagawa’nın boşluğunu Barcelona’dan Rafinha ile doldurmanın hesaplarını yapıyor. Ön libero pozisyonu için Southampton’da top koşturan Mario Lemina ve Lille’de forma giyen Thiago Maia ile ciddi şekilde ilgilenen Kartal transferde son haftaya girilirken golcü arayışını da sürdürüyor.

Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou ile sol kanadını güçlendirdikten sonra transferde orta sahaya odaklanan Beşiktaş çalışmalarına hız verdi.

Barcelona’da top koşturan Brezilyalı yıldız orta saha Rafinha’yı listenin başında tutan siyah-beyazlı yönetim, alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın uzun süredir Shinji Kagawa’nın boşluğunu dolduracak bir ofansif orta saha istediği belirtildi. Avcı’nın ısrarına rağmen Japon futbolcuyu kadroda tutamayan yönetimin daha kaliteli bir isim almak için Rafinha’ya yöneldiği ifade edildi.



Rafinha için girişimlerine devam eden siyah-beyazlılar, defansif orta saha oyuncularıyla da görüşüyor. Southampton’da oynayan Mario Lemina veya Lille’de forma giyen Thiago Maia ile ciddi şekilde ilgilenen Beşiktaş Yönetimi orta sahayı defansif açıdan da sağlama almanın hesaplarını yapıyor.

Transferde tamamen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın planları doğrultusunda yol alan siyah-beyazlı yönetim, kalan bir haftada hem Avrupa arenasında hem de Türkiye’de başarılı olabilecek güçte bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda golcü arayışlarını da sürdüren Beşiktaşlı yetkililer uygun koşullarda bir forvet almayı planlıyor. Yönetim, ekonomik ve sportif açıdan istediği kriterlerde bir golcü bulamaması halinde devre sonuna kadar Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayır’la yola devam edecek.