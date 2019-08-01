Ampute Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Osman Ã‡akmak oldu.

TÃ¼rkiye Spor YazarlarÄ± DerneÄŸi Ankara Åžubesinde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan TÃ¼rkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu BaÅŸkanÄ± Arif Ãœmit UztÃ¼rk, Ampute Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Osman Ã‡akmak'Ä±n getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Futbolculuk kariyerini noktalayan Osman Ã‡akmak'Ä±n ampute futbola hizmet etmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸini aktaran UztÃ¼rk, "Milli takÄ±mda gÃ¶rev yaparak dÃ¼nya ikinciliÄŸi ve Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu kazanan Ã¶nceki teknik ekibe teÅŸekkÃ¼r ederiz. Bu bir nÃ¶bet deÄŸiÅŸimidir." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stanbul'da 2017'de dÃ¼zenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda mutlu sona ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan UztÃ¼rk, son yÄ±llarda Ã§ok Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde ettiklerini sÃ¶yledi.

BaÅŸkan UztÃ¼rk, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda da zirveyi hedeflediklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Son 3-4 sene iÃ§inde dÃ¼zenlenen organizasyonlarda bir Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu ve bir dÃ¼nya ikinciliÄŸimiz var. Hedefimiz aslÄ±nda Meksika'da dÃ¼nya ÅŸampiyonu olmaktÄ±. Ancak bazen futbolun adaleti olmuyor. Zeminler Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. Organizasyon bozukluÄŸu nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ±lar da yaÅŸadÄ±k ama bunlar mazeret deÄŸil. Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸumuzu yeniden tasdik ettireceÄŸiz. Ãœlkemize bir Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu daha getireceÄŸiz."

Â Ã‡akmak: "Verilen sorumluluÄŸun farkÄ±ndayÄ±z"

Ampute Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Osman Ã‡akmak, aldÄ±klarÄ± sorumluluÄŸunun farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GeÃ§en ay futbolculuk kariyerini sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Ã‡akmak, "Verilen sorumluluÄŸun farkÄ±ndayÄ±z. Milli takÄ±mÄ± daha profesyonel, daha bilinÃ§li ve mÃ¼tevazÄ± olarak yÃ¶neteceÄŸiz. Hem sporcu hem de kulÃ¼p sayÄ±mÄ±zÄ±n artmasÄ± kurumsallaÅŸma adÄ±na Ã¶nemli adÄ±mlar. TÃ¼rk halkÄ± rahat olsun, sorumluluÄŸun farkÄ±ndayÄ±z. TakÄ±mÄ± 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na iyi hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z. 30 AÄŸustos'taki ilk kampla gÃ¶reve baÅŸlayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Bu arada, Ampute Milli TakÄ±mÄ±'nda teknik direktÃ¶r Osman Ã‡akmak'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Murat Bahar ve Fatih KarakuÅŸ getirildi.

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