Galatasaray, zor günler geçirdiği bir dönem yaşıyor. Kolay değil, Şampiyonlar Ligi maçından 3 gün sonra Gaziantep gibi Süper Lig’in iyi takımıyla deplasmanda oynamak.. Fatih Terim, takımı İstanbul’a getirmedi.

Madrid’den direkt Gaziantep’e geçtiler. Artık futbolcularla aralarında neler koştular bilemiyorum. Ama ne yaptılarsa takımın oyununa olumlu anlamda yüzde 100 katkı sağlamış. En önemli katkı ise Luyindama-Ahmet Çalık-Marcao’da olmuş.

Daha önceki bütün maçlarda rakipler rahatlıkla hava toplarından, kornerden çok rahat Galatasaray’a goller atıyorlardı, Ahmet Çalık’ın 3. stoper olarak oraya monte edilmesi, defansif anlamda takımı müthiş rahatlatmış. Aynı şekilde Nzonzi’nin yerine Lemina, orta sahaya geçince Ömer Bayram, Feghouli, Lemina üçlüsü bilhassa ilk yarı, Gaziantep’e ikinci bölgede bir tek olumlu top yaptırmadı. Lemina’nın futbolu her hafta üzerine koyarak daha iyi gidiyor. Sert bir futbolcu, ikinci mücadeleleri kaybetmiyor. Hep hücumu düşünüyor. Kesinlikle geri pas yapmıyor. Bana Melo’yu hatırlattı. 1-2 hafta daha sonra daha iyi karar verebiliriz. Feghouli ise Galatasaray’ın kadrosundaki A sınıfı 3. futbolcu. Birincisi Muslera, ikincisi Falcao ve üçüncüsü Feghouli. Dün gece hem defansif hem de hücum anlamında takımının beyniydi.

Bir gol attı, iki topu direkten döndü. Devamlı aktifti. Ömer Bayram da Galatasaray’ın ağır işçisi. Özellikle ilk yarı Gaziantep’in direncini kıran en önemli futbolcuydu. Ölesiye mücadele ediyor. Tekme yiyor, kafasına darbe alıyor tedaviden sonra aynı mücadeleye devam ediyor. Orta sahaya çok büyük katkı veriyor ve bir de buna ekstradan iyi futbolunu harika bir golle süsledi. Emre Taşdemir, umduğumdan daha iyiydi. En azından hatasız oynadı, temposu Nagatomo’dan daha iyiydi. Feghouli’nin attığı golün pasını verdi. İlerleyen haftalardan daha da iyi olacağının sinyalini verdi.

Sakatlanan Andone’nin oyuna giren Babel, o da her şeyini ortaya koydu. Ama gollük fırsat da yakaladı. Herhalde kendine güvensizlik yaşıyor, gol yapabileceği topu pas vererek şut çekmeyi tercih etmiyor.

Sonuçta; çok zor bir deplasman maçıydı Gaziantep karşılaşması. Gaziantep iyi bir takım. Sıkı mücadele ediyorlar. Çok kaliteli futbolcuları var. Hele 3 numara Djilobodji belki de Türkiye’deki en iyi 3 yabancıdan bir tanesi. Güray olsun Oğuz olsun Cisse olsun, bunlar olağanüstü mücadele eden futbolcular.

Galatasaray böyle kaliteli bir takımı yenip 3 puanı alarak yaralarını sarıyorsa, bu büyük bir başarıdır.