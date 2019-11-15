Galatasaray’a karşı o kadar kötülük yapıp zarar veriyorlar ki anlaşılır gibi değil. Soruyorum kendime, Başkan Mustafa Cengiz’in suçu ne? Batmış bir kulübe geldi. Kasa tam takır.. Stat gelirleri, televizyon gelirleri hepsi ipotek altında.

Şu an Başkan Cengiz’in gitmesini isteyen birçok kişi köşe başlarında.. Storelar yağmalanıyor, tırlar çalınıyor, Ada yıktırılıyor.. 500 bin tane sarı bileklikler satılamamış, depoda duruyor. Futbolcuların ve bütün sporcuların 4-5 aylık alacakları ödenmemiş. UEFA’dan ceza gelmek üzere. Daha bunun gibi bir sürü sorun... Başkan Cengiz ne yaptı? Bunların hepsini düzeltti. Harika futbolcular aldı.

Son iki senede şampiyon olup, bu sezon bütün kupaları aldı. Peki, bu çığırtkanlık niye? Neden bu kadar başarılı bir başkan yıpratılmak isteniyor? Önce Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’na söyleyeyim; Galatasaray’ın genel kurulunun seçtiği bir başkana sen mikrofonlardan hakaret edemezsin.

Sırf sen değil, hiç kimse edemez.. Edersen sana kimse saygı duymaz. O yüce divanlık makamını sıfırlarsın. Bundan önceki divan başkanlarına hakaret etmiş olursun. Daha önce yöneticilik yapan, Galatasaray’ın canına okuyan, batma noktasına getiren insanlara da sesleniyorum; siz kulübünüz için ne yaptınız? Bu yaptıklarınız doğru değil. Sayınız kaçtır bilmiyorum. Ama siz genel kurulun seçtiği başkanı hem de çok başarılı olan bir başkanı bu makamdan indiremezsiniz.

Sizin yaptığınız hem ayıptır hem de günahtır. Düşünebiliyor musunuz, 3 seneliğine kongre üyeleri başkanını seçiyor, bu başkan bütün yolsuzlukları, köşe başındaki insanları kulübün yakınına bile yanaştırmıyor, bunların hepsi niçin yapılıyor? Galatasaray’ın menfaati için.

Vay efendim, ‘sen bunu nasıl yaparsın’ diyerek bu büyük kulübü bütün herkese rezil edeceksin, sonra da Galatasaray etiğinden bahsedeceksin, yok böyle bir şey. Şaka gibi, mali konularda ibra edeceksin, idari konuda etmeyeceksin. Sen kulübü maddi konuda çok iyi yönetiyorsun ama bu bizim adamlarımıza kulüpte görev vermediğin için biz sana rahat vermeyeceğiz diyeceksin, yok böyle bir şey.

Riva’yı, Florya’yı bir anda elden çıkaranlar, Galatasaray’ın mallarını satmak için uğraşanlar neredeyse kahraman ilan edilecek. Başkan Mustafa Cengiz, saflıkla, temizlikle anlatıyor; ‘Florya’yı kurtaracağız, vermeyeceğiz. Ada sözüm olsun; yeniden yapıp sizin hizmetinize sokacağız’ sözü veriyor. Arkadaş, ne istiyorsunuz siz bu kulüpten? Fatih Terim gitmezse kendimi yakarım diyerek Ünal Aysal’ı baskı altına alanlar, bugün Başkan Cengiz’i göndermek istiyorlar. Taraftarların bu haksızlıklar boğazına gelmiş durumda. Benden söylemesi; çok yakında taraftarlar da bu haksızlığa müdahil olacak.

Hakemlerimiz adalet dağıtamıyor!

İnanın hakemlerimize eleştiri yaparken huzursuz oluyorum, sıkılıyorum. Evet, yaptıkları kolay bir iş değil. Baskı da var. Ama her şeyin bir karşılığı da var. Hepsi de hakkını alıyorlar. O zaman neden adaletli maç yönetmiyorlar?

Bu hafta sadece 4 hakemi söyleyeceğim; Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı: Ali Palabıyık, Gaziantep-Galatasaray maçı: Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Denizlispor: Özgür Yankaya ve Trabzonspor-Alanyaspor maçı: Abdulkadir Bitigen.. Hiç kusura bakmasınlar hiçbiri adaletli düdük çalmadı. Pozisyonlara girmiyorum ama gerçekten sadece bu hafta değil, çok kötü maç yönetiyorlar. Bu hakemlerin içine Arda Kardeşler, Halis Özkahya, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan ve Umut Meler’in de yönettiği her maç neticeye tesir eden hatalar yapıyorlar. Çok merak ediyorum; neden genç hakemlere; mesela Zorbay Küçük, Ümit Öztürk, Yaşar Kemal Uğurlu’ya daha çok maç verilmiyor?

Bilhassa Oğuz Sarvan’ın ve Ünsal Çimen’in çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten bu adalet dağıtamayan hakemler yüzünden Federasyon ve MHK çok eleştiriliyor. Böyle gitmeyeceği kesin. Dilerim, bu milli maç arası yeni kararlar alıp biraz toparlanırlar.

Yeni neslin başarılı hocaları

Trabzonspor’un Ünal Karaman’ı, Sivasspor’un Rıza Çalımbay’ı, Başakşehir’in Okan Buruk’u, Yeni Malatyaspor’un Sergen Yalçın’ı ve Alanyaspor’un Erol Bulut’u.. Müthiş bir performans gösteriyorlar. Modern futbolun bütün güzelliklerini futbolcuları sahada ortaya koyuyor.

Bu çocuklar, her türlü övgüyü hak ediyor. Öyle bir konuma geldik ki artık bu takımlarla hangi büyük kulüp oynarsa oynasın ayakları titriyor ve eskiden olduğu gibi kazanma şansları öyle kolay olmuyor. Kesinlikle futbolu yönetenlerimizin bu takımların hakkını yedirmemeleri gerekir. Futbolumuzun geleceği bu hocalarda. Anadolu’nun futbol patlaması herkese heyecan getirdi. Artık televizyonda bu takımların maçlarının izlenme oranı 10’a katlandı. Bu sezon hiç kimseye komik gelmesin; lig şampiyonu Anadolu’dan çıkar mı? Hiç sürpriz olmaz..