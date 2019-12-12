Hiç ağlamaya, oflamaya, ağıtlar yakmaya gerek yok... Galatasaray, kurduğu kadroyla, sahaya koyduğu performansla Şampiyonlar Ligi’nde bu grubun en zayıf takımı görüntüsündeydi. Halbuki sezon başı transferler yapılırken hepimiz “Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdular” diyorduk. İsim olarak da hakikaten kaliteli futbolcular... Ama maalesef Şampiyonlar Ligi’nin ilk raundu bitti, Süper Lig’in ilk yarısı bitiyor, o kaliteyi bugüne kadar görmedik...

Seri, Nzonzi, Belhanda... Ne veriyorlar takımlarına? Samimi olarak söylüyorum; Ayıp, hem de çok ayıp! Paris Saint Germain’dekiler de oyuncu... Ama onlardaki profesyenelliğe bak... Kockoca Neymar, Mbappe amatör futbolcular gibi mücadele ediyorlar. Sahada basmadık yer bırakmıyorlar. Hele tempoları, süratlari, ne söyleyeyim... Sadece Galatasaray için söylemiyorum. Türkiye’deki futboldaki karmaşa, sıkıntılar, hakaretler... Bizim hiçbir zaman futbol çizgimiz daha yukarıya çıkmaz... Biz alışmışız didişmeye... Adamların oynadıkları futbol bizden farklı... Biz model olarak onları seçmiyoruz ki... Türkiye’de birbirlerini yiyor şampiyonluğa oynayan takımlar... Sadece o kargaşa ile uğraşıyor, herkes... Avrupa’nın sıradan takımları bile bizim artık çok üzerimizdeler...

Emre Mor... Tamam Fatih Terim çaresizlikten oynatıyor. Ama biraz gayret göster be kardeşim... En azından kendini göster... Çizgide oynuyorsun etkisizsin, ortada oynuyorsun etkisizsin. Fatih Terim, oynatmadığı zaman bizler neden Emre’yi oynatmıyorsun diyoruz. Gördüğüm kadarıyla Emre’nin Galatasaray’a hiç bir katkısı olmayacak...

Ömer Bayrak Süper Ligde takımın atom karıncası... Dün gece ne kadar etkili olabildi? PSG ne kadar müsade ettiyse Galatasaray o kadar futbol oynayabildi. Fizik olarak, kalite olarak Paris Saint Germain’in çok gerisinde olan bir takım konumunda sarı-kırmızılılar... Bundan sonraki süreçte kesinlikle Fatih Terim’in işi Türkiye’de de çok zor. Bu takım nasıl toparlanacak, göze hoş gelen futbol oynayacak, Falcao düzelecek, gollerini atacak. Zor dostum zor!