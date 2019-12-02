Galatasaraylı futbolculara bakıyorsun, isim olarak neredeyse hepsi kaliteli. Ama sahaya koydukları performans, yaptıkları hatalarla bir türlü istenilen takım konumuna gelemiyor, çıtayı yükseltemiyorlar.

Trabzon zor bir deplasman. Bordo-mavililer gerçekten iyi mücadele ediyor. Neredeyse takımın yarısı savaşıyor. Çok iyi golcüleri var. İki tane beki, stoperleri kesinlikle hata yapmıyor. Sosa zaten takımın beyni. Trabzonlular bütünleşmiş. Neredeyse golü atacak futbolcuları bile belli, o da Sörloth. Gerçekten iyi bir santrfor.

Sarı-kırmızılıların yediği gole bakıyorsun, öyle bir adam paylaşımı yapıyorlar ki komedi. Sörloth gibi hava toplarına hakim bir futbolcuyu bomboş bırakıyorusn. Bir olmadı, iki olmadı, üçüncüde topla buluşunca da golünü attı. Galatasaray böyle goller yememeli. Hücum bölgesine bakıyorsun, Ömer Bayram’a sözüm yok, elinden geldiğince mücadele ediyor. Hele dün gece karşısındaki Yusuf ve Pereira, ikisi de sert futbolculardı. Ömer’e pek boş alan bırakmamalarına rağmen, yine de çocuk elinden geleni yaptı. Adem markajdan kurtulamadı.

Yani inanın Diagne gibi bir santrfor bile olsa Cim Bom’un oyun şekli değişir, daha etkili olur. Geçen sene bunu gördük ama şimdi bundan fazla olmuyor. Andone sakat, Falcao sakat, Babel cezalı. Bir tek Adem’e kalıyorsun. O çocuk da elinden geleni yapmaya uğraşıyor.

Belhanda, bir tane büyük maçta da parla, olumlu bir şeyler yap! 10 numara futbolcu, yetenekli futbolcudur ama Faslı oyuncu yapamıyor. Fizik gücü de rakiple mücadele etmeye bir yere kadar yetiyor. Öyle bir gol pozisyonuna girdi ki, 10 numara forma giyen oyuncu o topu aşırıp gol yapacak. Ama Belhanda ne kadar zorlarsan zorla bundan fazlasını yapamıyor.

Trabzonlu futbolcuların mücadelesine bakıyorum, Galatasaraylıların çoğu o konumda olmamasına rağmen yine de bilhassa ikinci yarı resmen sahada savaştılar. Jimmy Durmaz ile gol pozisyonuna girdiler. Emre Mor’un pozisyonu penaltı açısından tartışılır bir pozisyon. Buna rağmen Nagatomo’nun golüyle maç berabere bitti.

Bu kadronun daha fazlasını yapması mümkün değil. Devre arasına kadar bu şekilde gidecek. Gidenler gelenler olacak, ikinci yarı daha güçlü bir Galatasaray seyredeceğiz. Sonuçta böyle zor bir deplasmandan bir puanla dönmek bana göre başarıdır.