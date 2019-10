Eğri oturup, doğru konuşmak lazım. Dışarıda kulüp için öyle dedikodular yapılıyor ki, böyle şeylere fırsat verilmemeli. Fatih Terim’in ismi altın harflerle kulübün tarihine yazılmıştır.

Kolay değil, herkesin önünde resim çektirdiği kupaların 21 tanesini Fatih Terim kulübe kazandırdı. Aynı şekilde Başkan Mustafa Cengiz, kulüp tarihinin en iyi başkanlarından biridir. Batma noktasındaki kulüp bugün nerelere geldi. Tabii bundan rahatsız olan birçok kesim var. Birçok zorluğa rağmen şu anki futbolcu kadrosu tarihin en iyi kadrolarından biri. Bu da bir gerçek. Şu kadarını söyleyeyim, kiralık da olsalar Seri, Nzonzi, Lemina... Bu üç futbolcunun market değeri 60 milyon euro. Nzonzi hariç Seri ve Lemina’da problemler var.

Falcao, dünyanın en iyi golcülerinden biri. Hangi teknik direktör Kolombiyalı golcüden faydalanmak istemez. Ama dışarıda dedikodu mekanizması öyle hızlı çalışıyor ki, güya Terim, Falcao’nun gelişine onay vermemiş, onun için oynatmıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da Fatih hoca böyle bir şey yapar mı? Şu anda Andone’a sözüm yok. Koşuyor, tüm gücünü sahaya koyuyor. Buna rağmen takım gol yollarında sorun yaşıyor. Benim tanıdığım Fatih Terim, Andone ile Falcao’yu yan yana oynatmanın hayalini kuruyordur. Ama tabii bu gözle hiç kimse bakmıyor.

Son Real Madrid maçında Fatih Terim atkıları toplandı diye sosyal medya canavarları çığırtkanlık yaptı. İnsanların da bir kısmı buna inandı. Böyle bir şey olabilir mi? Galatasaray taraftarlarının üçte biri yüksek fiyatlarla kombinelerini yabancılara devretmişler. Emniyet güçleri de Galatasaray tribünlerine başka ülkelerin bayraklarıyla, Real formalarıyla, atkılarıyla girmenin sorun olacağını düşünerek bunları toplattı. Kötü niyetli insanlar bunu başka yere çekerek Fatih Terim’in atkılarını toplattırıyorlar diye toplumu yanıltmaya uğraştılar.



Yedi kere devir

Yönetici Mahmut Recevik ile konuştum ve ‘Böyle bir şey olabilir mi’ cevabını aldım. Ve devam etti: “Kombine sahipleri bir sezonda 7 kere haklarını devredebiliyorlar. Bu Fenerbahçe’de de Beşiktaş’ta da böyle. Bu yüzden stadın üçte birini yabancılar doldurdu. Burada kombine sahiplerini yargılamak lazım. Böyle bir maçta kaç para olursa olsun, nasıl kombineni devredersin. Neden gelip takımını desteklemiyorsun.”

Efendim Galatasaray’ın futbolu tat vermiyormuş. Yazıklar olsun size... Bu lafım sabırsız insanlara. Ömer Bayram, Emre Mor, Andone... Bunların hepsinden hoca faydalanacak. Takımın hücum gücünü artıracak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için başkanın, hocanın, yöneticilerin, futbol takımının hep beraber görüntü vermeleri lazım. Herkes kulüpte birlik beraberliğin olduğunu görmeli. Bu olmadığı müddetçe, yapılan dedikodular Galatasaray’ı yıpratmaya devam edecek.

Belhanda sahaya karakter koymalı!

İnsan tabii ki üzülür. Kendi taraftarı ıslıklayıp, performansını yuhalıyor. Taraftarın yaptığı doğru mu? Kesinlikle değil. Ama herkesin bir sabır derecesi var. Gelip maçta gecenin on ikisinde takımını desteklemek maddi ve manevi kolay bir iş değil, fedakârlık istiyor. Futbolcuların da bunun farkına varması lazım.

O tepki sadece Belhanda’ya değil, bütün takıma yapıldı. Andone, Muslera ve Nzonzi hariç. Faslı futbolcunun çok büyük yetenekleri var. Ama bunun yüzde kaçını sahaya koyuyor. Hepimizin kafasında bu soru işareti. On numaralı forma taraftarlar için kutsaldır. O formayı Metin Oktay giydi. Bunu Belhanda’ya birilerinin anlatması gerekir. PSG taraftarları dört hafta Neymar’ın canına okudu. Her topu ayağına alışında ıslıkladılar, yuhaladılar. Neymar kesinlikle taraftara küfür etmedi. Çıktı daha iyi futbol oynadı, sahaya karakter koydu, tek başına üç maç takımına kazandırdı. Şimdi taraftar Neymar’ı affetti, bağrına bastı.

Belhanda’nın da çıkıp Beşiktaş derbisinde sahaya karakter ortaya koyması lazım. O zaman bu protesto sevgiye dönüşür.

VAR’dan şikayet bitmiyor

Maalesef diyorum, bu müthiş sistemi biz kullanamıyoruz. VAR’ın başındakiler tam adalet dağıtamıyorlar. Bu yüzden de MHK’ya olan eleştiriler artarak devam ediyor. Her neyse, Beşiktaş-Galatasaray derbisine Mete Kalkavan verildi. VAR hakemi de Cüneyt Çakır. İki formsuz hakem...

Mete Kalkavan, son olarak 15 Eylül’de 2-2 biten Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını yönetti. Obi Mikel kırmızı kart görerek oyundan atılması gerekirken, Kalkavan gözünü kapadı. Daha sonra Gençlerbirliği, Obi Mikel’e bariz faul yaparak beraberlik golünü attı. O günden beri Kalkavan’a görev verilmiyor.

Cüneyt Çakır, Türkiye’deki küçük maçlarda çok başarılı. Ama derbilerde o da sorun yaşıyor. Son olarak Galatasaray-Fenerbahçe maçında iki takıma da doğru dürüst futbol oynatmadı. Dilerim pazar günü bu hakem triosu hakikaten adalet dağıtır. Biz futbolu konuşmak istiyoruz. Hakem hatalarını konuşmaktan keyif almıyoruz.