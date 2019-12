Koca bir yarım sezon geçti...Galatasaray, dün geceki futbolu Şampiyonlar Ligi maçları dahil ilk defa ortaya koydu... Takım bütünlüğü, yardımlaşma, hırsları, birbirlerinin kademesine geçmeleri, her şey mükemmeldi. Zaten takımın sorunu da buydu. Antalya maçı hariç şimdiye kadar hiç bir karşılaşmada futbolcular birbirleriyle bütünleşmedi. Demek ki bütünleşince ortaya iyi futbol çıkıyor. Rakibine korku veriyorsun...

Orta saha yol geçen hanı gibiydi koca bir yarım sezon... Lemina’nın, Taylan’ın, Ömer’in ve ilk yarı Seri’nin o muhteşem performansları ortaya zor gol yiyen, çok gol pozisyonuna giren bir Galatasaray çıkardı. İlk yarı Feghouli gününde olmuş olsaydı Falcao’nun maç eksiği, kondisyon eksiği olmasaydı tarihi bir skor olabilirdi. Bu kadrodan kaç futbolcu bir daha yanyana oynayacak orasını bilmiyorum. Ama önemli olan devre arasına girerken takımın “ben de şampiyonluk yarışında varım” mesajı 30 milyon Galatasaray taraftarına hem ilerisi için umut verdi, hem de keyifli bir maç seyrettirdiler.

Her şey bir yana Taylan Antalyalı’nın ikinci yarı için en büyük transfer olduğunu gördük. Bir gol attı bu çocuk, penaltı yaptırdı, sahada basmadık yer bırakmadı, defansına yardım etti, rakibine olağanüstü pres yaptı. Bir futbolcuda ne ararsanız bu Taylan’da var. İkinci yarı performansının daha da artacağını düşünüyorum.

Aynı şekil Falcao... Devamlı gol kokluyor... Fiziki sorunu olmasa her maç bir kaç gol atar... Ama burada en önemli faktör Galatasaraylı futbolcular. Bu maça kadar yardımlaşmıyorlardı. Hücumda Falcao’yu topla buluşturamıyorlardı. Antalya maçında bunların aşılmış olduğunu gördüm.

Mariano yahut Nagatomo bunların hangisi gönderilecek bilmiyorum... İkisinin de yaşı 33... Bir devre iyi mücadele ediyorlar, ikinci yarı kondisyon olarak oyundan düşüyorlar. Buraya Linnes gelecek... Duyduğuma göre bir futbolcu daha transfer edilecekmiş... Şayet Galatasaray’ın iki bekinin de tempoları iyi olursa ikinci yarıya takım olarak damga vurabilirler... Donk’ta da sorun var... Bilmiyorum bu ilerlemiş yaşıyla her maç oynayabilir mi?

Antalya’ya gelince... Tabi ki Galatasaray ayarında bir takım değil... İyi mücadele ettiler. Hele Chico, Nazım Sangare, Celustka ve sonradan oyuna giren genç Mukairu gerçekten çok iyi futbolcular. Zaman zaman Galatasaray’ı da çok zorladılar. Ama tekniği çok iyi, dün de koşan bir Galatasaray olunca teknik direktör Tomas’ın fazla yapacak bir şeyi yoktu.