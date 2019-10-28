Şampiyonluk yarışı için konuşmuyorum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim Galatasaraylı futbolcularda hırs, istek, tempo kalmamış. Fatih Terim radikal kararlar almazsa... Nedir bu radikal kararlar? Gerekirse genç takımdan futbolcuları alacak ya da Taylan, Ömer Bayram, Adem Büyük, Yunus gibi isimlere şans verip sözde yıldızım diye ilk 11’de sahaya çıkan bir çok futbolcuya yer vermeyecek. Vermemeli de.

Kalede iyi ki Muslera var. O çocuk bir sakatlansa inanın daha farklı mağlubiyetler serisi başlar. Beşiktaş’ın golünde gencecik Umut, Caner’in ortasına hamle yapıyor yanında da Marcao var. Ve ona rağmen Umut kafayla golünü atıyor. Marcao nasıl bir stoper? Hiç aklım ermiyor. Aynı şekilde Luyindama. İyi kestiği toplar var ama öyle paslar atıyor ki hep rakibe. Mariano’nun en ufak bir katkısı yok. Nagatomo, geçen seneki günlerini aratıyor, çok formsuz.

Hele orta sahada Lemina, Belhanda, Feghouli bu tempolarıyla, bu güçleriyle takımlarına nasıl fayda sağlarlar aklım ermiyor. İlk yarı Feghouli bir 15 dakika hareketlendi, hepsi o kadar. Babel gücünün yettiği kadar kendini yırtıyor. Bilhassa ilk yarılar çok etkili. İkinci yarılar o da yoruluyor. Takımına kopuk kopuk katkı sağlıyor. Andone hücumda hakikaten olağanüstü mücadele veriyor. Yanına partner olacak hiç kimse yanaşmayınca o da etkili olamıyor. Kesin bir şey var. Terim ne kadar ısrar ederse etsin, bu kadroyla daha iyi, daha mücadeleci bir futbol sergileyemeyecek. Görünen bu.

Düşünebiliyor musunuz? Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden bir takım neredeyse kaleye doğru dürüst bir şut çekmeden maçı bitiriyor. Kanatlardan gelen isabetli bir tek orta yok. Orta da gelse o toplara vuracak futbolcu yok. Hakikaten sıkıntı büyük.

Abdullah Avcı çok sıkıntılı günler yaşıyor. Beşiktaş’ın bir çok futbolcusu sakat, oynamıyor. Buna rağmen Galatasaray’dan daha çok mücadele edip maçı kazanmayı istiyorlar. Defanslarında Vida ve Roco neredeyse hiç hata yapmadan maçı bitirdiler. Orta sahada Elneny, Atiba ve Diaby sarı-kırmızılılara resmen üstünlük sağladılar. Hele genç Umut’a ne söyleyeyim. Çocuk ilk dakikadan 90. dakikaya kadar orta sahaya yardım etti, gol vuruşları yaptı ve golünü de attı. Hiç kimse kusura bakmasın Beşiktaş daha çok galip gelmek istedi. Abdullah Avcı dersini daha çok çalışmış ve başarılı oldu. Siyah-beyazlılar da kazanma hırsıyla galibiyeti hak etti.