Çok umutluydum... Real Madrid’i 50 bin taraftarın önünde Galatasaray’ın yenebileceğini düşündüm... Bilhassa ilk yarı galip gelebilecek fırsatları da yakaladılar. Andone’nin iki, Babel’in bir, Belhanda’nın bir yüzde yüz diyebileceğimiz gol pozisyonlarında son vuruşları yapamadılar... Gol atmak ayrı bir iş... Hele gol vuruşu yapmak tamamen farklı...

Andone’ye sözüm yok. Çocuk gerçekten her şeyini sahaya koyuyor. Takımının en tempolu futbolcusu... Ama ‘son vuruşlarda şanssızdı’ diyebiliriz. Fakat Belhanda ile Babel’i gerçekten ayıpladım. Hele Belhanda sanki kaleciye geri pas verdi. Şaka gibi bir şey... Hadi kaçan gollerden vazgeçtim, bir üst düzeydeki takım bu kadar pas hatası yapar mı? Kroos’un attığı gole bakıyorsun, golün başlangıcı Seri. Yanlış bir pas verdi, o da gol oldu. Ama bunun yanında Seri o kadar pas hataları yaptı ki, her kaptırdığı top Real Madrid atağı oldu. Aynı şekilde Mariano... Bir tane doğru-düzgün pas veremez miydi? Hep rakibe veriyor, rakip de gol pozisyonuna giriyor... Marcao, topu alıyor 20 metre sürüyor, rakibe çalım yaparken topu kaptırıyor, yine Galatasaray kalesinde gol tehlikesi yaşıyor. Tamam Galatasaray’ın kaçırdığı gol pozisyonları var ama daha fazlasını Real Madrid kaçırdı, bir topları da direkten döndü.

Bu yapılan yeni transferler Babel, Seri, kusura bakmasınlar özel bir topçu değiller. İki tane iyi futbolcu var... Biri Falcao, biri Lemina, onlar da tribündeler... Hele Falcao’ya aklım ermiyor, nesi var, nerede sakatlandı? Yahutta bilmediğimiz ne sorunu var? 22 gündür antrenmana çıkmıyormuş, bu maçlarda oynamayacak hangi maçta oynayacak? Bu takımın Falcao’ya ihtiyacı var.

Galatasaray takımında bir tane gol vuruşu yapacak futbolcu yok. Dün gece girilen dört gol pozisyonu Falcao’nun ayağına gelmiş olsa inanın hepsi gol olur. Ama anlayamıyorum bu takım taraftarın hedeflerine nasıl karşılık verecek, nasıl onları memnun edecek? Bir kere tempo sorunu var. Andone, Emre Mor, Ömer Bayram, Nzonzi, bunların temposunda başka futbolcu yok. Ne olacak bilmiyorum? Bu gruptan Paris Saint Germain lider çıkacak, bu kesin... Real Madrid’in ölüsü-dirisi ikinci çıkar... Brugge ile Galatasaray üçüncülük mücadelesi yapacak. Şansı var mı Galatasaray’ın, var. Fakat biraz kıpırdanmaları lazım... Bilhassa orta sahada rakibe üstünlük sağlaması şart...

Sonuçta dün gece Galatasaray galip gelebilirdi. Maçı berabere de bitirebilirdi. Çok farklı yenilebilirdi de. Ama bu kadar çok pas hatasıyla oynarsa sadece Şampiyonlar Ligi’nde değil Süper Lig’de de çok zor maç kazanır.