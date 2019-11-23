Galatasaray dün gece Başakşehir karşısında yenilgiyi hak edecek futbol oynamadı. Kazanmayı çok istediler. Gol pozisyonlarına da girdiler. Bazı topları kaleci Mert Günok çıkardı, bazıları da direğin üstünden auta gitti. Babel’in, Feghouli’nin girdiği yüzde yüzlük pozisyonlar da var ama topu filelere gönderemediler.

Başakşehir iyi bir takım. Hocaları Okan Buruk, genç hocalar içinde en hırslısı. Takımına çok disiplinli futbol oynatıyor. Kadrosunda da çok yetenekli futbolcular var. Sarı-kırmızılılar karşısında hiç maceraya girmediler, dengeli ve sıfır hatayla oynadılar. İlk yarı Crivelli’nin gollük şutunu Okan kurtardı. İkinci girdikleri gol pozisyonunda ise Lemina’nın büyük hatasında, Mariano’nun uyumasını Guldbrandsen affetmedi.

Galatasaray’ın kazanma hırsı, maçlara rahat çıkmayışı, futbolcuların kendilerine olan güveni bazen takımlarının başına iş açıyor. Cim Bom da bunu yaşadı. Falcao büyük golcü. Fatih Terim’in şanssızlığı takımında yüzde yüz golcü diyeceği futbolcu yok. Babel olsun, Adem Büyük olsun gol yollarındaki becerisi kısıtlı isimler. Dün gece Falcao oynamış olsaydı inanın maçın skoru çok farklı olurdu. Lemina takımın neredeyse en iyisiydi ama bir hata yaptı, o da gol oldu.

Adem Büyük, Emre Taşdemir, Ömer Bayram gerçekten her şeylerini sahaya koyuyorlar. Ama demek ki bu yetmiyor. Mariano kırk kere hücuma çıktı, bir tek olumlu pası var. Artık çıtası o kadar düştü ki, Galatasaray formasını artık giymemesi lazım. Ama mecburiyetten oynuyor. Feghouli milli maçlardan yorgun gelmesine rağmen çok gayretliydi. Skoru değiştirecek pozisyonlar da yakaladı. Ama biraz beceriksizlik biraz şanssızlıkla gecenin kahramanı olmayı başaramadı. Emre Taşdemir yoruluncaya kadar takımın en iyilerindendi. Ama son 20 dakika o da yoruldu, top kayıpları yaptı, etkisini kaybetti.

Başakşehir’i kutlamak lazım. Neticede Galatasaray gibi şampiyonluğa oynayan bir takımdan deplasmanda üç puan aldı. Son sözüm de, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için. Kesinlikle Süper Lig hakemi değil. O kadar büyük hatalar yapıyor ki, bazen uyarı almasına rağmen hatalar devam ediyor. Olmaz bu kadar. Türkiye’nin iki güzide kulübü futbol oynuyor ama hakem vermediği kartlar, yanlış kararlar, çalmadığı fauller yine maçın önüne çıktı. Uğurlu’nun daha pişmesi lazım.