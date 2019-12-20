Üstüne basa basa söylüyorum; Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray tarihindeki en başarılı başkanlar statüsünde ilk üçe girer...

Ben anlayamıyorum. Bilhassa Divan Kurulu Toplantısı’nda güzel bir şeyler yapacak diye resmen korkanlar var. Oraya sadece eleştirmek için, hakaret etmek için gelenler bile var. İnanın çok ayıp. Son toplantıda eski başkanlardan bir tanesi çıkıyor ‘Florya’ya o kadar para verilmez. Metrekaresi kaç paraya geliyor’ diyor. Eski bir yönetici ise ‘145. maddeyi neden işletmiyorsunuz. Florya’da bir şey yapılacaksa genel kuruldan izin almanız lazım’ diye eleştiriyor.

Ne söyleyeyim bu insanlara. Hepsi yaşını başını almış kişiler. Galatasaray’a saygımdan sessiz kalma hakkımı kullanıyorum. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak kürsüye çıkıyor, ‘Florya’ya rüya gibi bir tesis yapacağız. Yerin altına iki kat yapacağız. Burada sadece futbol olacak. Dünya’nın en büyük spor tesisini yapacağız. Bütün izinlerimizi aldık. Sponsorlarımızı bulduk. Kulübün kasasından bir kuruş para çıkmayacak’ diyor. Bunun üzerine de Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, ‘Abdurrahim Albayrak’ın temennileri inşallah olur’ ifadesini kullanıyor.

Korkma, kimseden utanma, divan başkanlığı çok kutsal bir makam. Oturduğun yerden kalk, git kürsüye Galatasaray için tarihi güzel şeyler yapılacağını anlatan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ı alnından öp. Ne kaybedersin bunu yapınca? Tabii anlam veremiyorum. Albayrak, çok yakında adanın da sorunlarının biteceğini, yeniden yapılıp kulübe kazandırılacağının müjdesini veriyor. Ne söyleyeyim, helal olsun. Daha önceki yönetimlerin resmen sattığı Florya, geriye geldi. Daha önceki başkanların yıktırdığı ada yenilerek faaliyete geçirilip Galatasaraylıların hizmetine sunuluyor. Kemerburgaz’daki arazinin tapusu Galatasaray üzerine çıkıyor.



Sevinenler var

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi daha ne yapsın! Futbol takımı yenildiği zaman biliyorum camianın içinde çok sevinenler var. Biraz daha ileriye gideyim. Fatih Terim ve Başkan Cengiz’den kurtulmak isteyenler bu arzularına da kavuşamayacaklar. Göztepe ve Antalya maçlarından altı puan alındığı takdirde yine zirvenin en büyük adayı Galatasaray olacak. Şimdi tek ümitleri mart ayında yapılacak mali kongre. Bunu bekleyenler var. Ne olacak? Başkan ve yönetimini ibra mı etmeyeceksiniz. Bırakın fuzuli işleri de kulübün hayrına olan işlerle uğraşın.

Düdükler doğru çalınca

Geçen hafta oynanan bütün maçlardaki kararlılıkları, çaldıkları doğru düdükler, bütün takımlara eşit davranmaları ile hakemler ön plana çıktı.

İstediğmiz de bu. Hangi takım kazanacakmış? Size ne... Çıkacaksınız kuralları uygulayıp adalet dağıtacaksınız. Gerçekten herkesin hakemlerin 15. haftadaki performansları dilinde. Böyle dik durarak maç yönetsinler, ufak tefek hata da yapsalar hiç kimse bunun üzerinde durmaz.

Yine de tedirginim. İnşallah bu güzel performans bir haftalık değildir. Pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Bütün Türkiye bu maça kilitlenecek. Maçın hakemi de Cüneyt Çakır... Evet, Avrupa’daki yönettiği maçlardaki performansı nedeniyle Çakır ile gurur duyuyoruz. Ama Türkiye’deki maçları... Bilhassa derbileri berabere bitirmek için gösterdiği çaba da herkesi düşündürüyor. Dilerim Cüneyt Çakır da pazar günü gördüğünü çalar, hata yapmadan, maçı fazla durdurmadan güzel bir performans ortaya koyar.

Okan Buruk çok seviliyor

Önceki gün tesadüf, Bebek’te karşılaştık. Oturup sohbet ettik. Okan hocayı çok eski tanırım. Çizgisi bellidir. Hep iyisini yapmak için dişiyle tırnağıyla mücadele etmiştir.

Başakşehir’e hoca oldu. İlk başlarda sıkıntı çekti. Ama şimdi istediği sistemi yavaş yavaş oynatmaya başladı. Başkan Göksel Gümüşdağ ile diyaloğu en üst seviyede. Bunun da karşılığını görmeye başladılar zaten. Mönchengladbach maçını unutamıyorum. Bundesliga’da sezonun flaş takımıyla oynuyorsun, deplasmanda galip gelip ülkene puan kazandırıyorsun.

Helal olsun demek lazım. Yaklaşık bir saat oturduk. İnanın başım döndü. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı... Herkes gelip resim çektiriyor, saygı gösteriyor. Hatta Başakşehir’e eskiden bu kadar sıcak bakmazdık. Ama şimdi ‘İkinci takımımız Başakşehir oldu’ diyenlerin sayısı bile az değil. Ülkemizin insanı başarılı isimlerin hakkını verir.