Bana kimse anlatamaz. Son 10 dakikaya 2-0 galip giriyorsun, iki gol yiyip maç berabere bitiyor. Bunun hiç bir hafifletici sebebi olamaz. Kesin bir şey var; Galatasaraylı futbolcular alınan sonuçlar, tribün baskısıyla sıkıntı yaşıyorlar. Gerçek performanslarını sahaya koyamıyorlar. Ankaragücü Süper Lig’in sonuncusu. Böyle bir takım karşısında bile rahat değiller. Çok farklı kazanacağı maçı iki gol yiyerek berabere bitiriyorlar. Şaka gibi bir şey.

Ocak ayında transfer yapılacak ama tüm takım mı değişecek? Hiç kusura bakmasınlar sarı-kırmızılıların tarihinde böyle mesuliyet almayan, umursamayan futbolcular topluluğu yok. Oynarsın, savaşırsın, yenilirsin; buna hiç kimse bir şey söylemez. Ama Galatasaray’da futbolcuların savaşacak hali kalmamış. Neredeyse ikili mücadele kazanan, Ömer’den başka oyuncusu yok.

Feghouli ne yapıyor, takımına katkısı ne? Belhanda tribünlerden ‘yuh’ seslerini duydukça demoralize olup oyundan kopuyor. Büyük ümitlerle alınan Babel, boş kaleye gol atamıyor. Marcao’nun yaptırdığı penaltıya ne demeli? Profesyonel bir futbolcu böyle bir penaltıya sebep olur mu? Mariano olsun, Nagatomo olsun artık futbollarının sonuna gelmişler. Süper Lig ağır bir lig, kaldıramıyorlar. Çok hata yapıyorlar.

Devre arasında bir iki tane futbolcuyla Galatasaray kolay kolay şahlanamaz. Fatih Terim’in ne düşündüğünü bilmiyorum ama Taylan Antalyalı oyuna girdikten sonra hiç olmazsa temposuyla iyi şeyler yaptı. Babel’e yüzde yüzlük bir gol pası verdi, takımına penaltı kazandırdı. Hocanın, takımı ne sonuçlar alırsa alsın bu genç çocuğu kazanması lazım.

Bundan sonraki maçlarda da Cim Bom’un işinin kolay olduğunu düşünmüyorum. Falcao takıma renk kattı. Biraz şansı olmuş olsaydı, iki tane de gol atardı. Feghouli’ye yazılan ilk golü de bana göre Falcao attı. Kolombiyalı forvet rakip defans arasında yalnız kalıyor. Yanına partner olacak bir futbolcu gerekiyor.

Sonuçta Ankaragücü karşısındaki puan kaybı düşünülmüyordu. Başkent ekibi hem de 10 kişiyle, son 20 dakika ev sahibi ekipten iyi mücadele etti.