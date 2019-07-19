Hatırlayın, geride bıraktığımız sezonun sonunda Fatih Terim’in ‘Ben de hayallerime koşmak istiyorum” diye bir açıklaması vardı. UEFA Kupası’nı kazanmış, Süper Lig’de takımını şampiyon yapan hocanın yeni hayali ise Devler Ligi... Burada da gidebildiği yere kadar gitmek istiyor.

Bu sezon bunun zamanı gibi görünüyor. Son olarak Fulham’dan alınan Seri, futbol takımının bütün dengelerini değiştirebilecek bir futbolcu. Bakın Xavi, Barcelona’dan ayrılırken ‘Benim yerimi dolduracak bir tek futbolcu var. O da Seri’ demişti. İspanyol devi Seri’yi o dönemde almak için uğraştı, ama kulübü 50 milyon euro bonservis istedi ve bu transfer gerçekleşmedi.

Belhanda ile Nice’te oynadılar. Belhanda, ‘Seri için takımın vitesi’ dedi. Yani oyunu süratlendiren, rakibe hata yaptıran, sıfıra yakın pas hatasıyla oynayan bir futbolcu olduğunu anlattı Fildişi Sahilli yıldızın. Yani, Galatasaraylı yöneticiler ve Fatih Terim mucize gibi bir transfer gerçekleştirdi.

Seri kesinlikle Fernando’nun yerine gelmedi. Fernando rakip atakları kesiyordu. Seri ise takımını hücuma çıkaran ve gollük paslar atan farklı bir oyuncu tipi.

İnsanların kafasında soru işareti olabilir, ‘Fernando’nun yerine kim oynayacak’ diye. Onu da söyleyeyim. Transfer Galatasaray’da yeni başlıyor. Mutlaka onun yerine de birisi gelecek. En önemlisi de aldığım haberlere göre Emre Mor’un transferi bitmek üzereymiş. Diagne, büyük ihtimalle gidecek ve yerine daha iyi bir golcü gelecek. Kalırsa da sarı-kırmızılı takımda gollerini atmaya devam edecek. Ama ben ayrılacağını düşünüyorum.

Düşünün bir kere, kalede Muslera, solda Nagatomo, stoperler Marcao ve Luyindama, sağda Mariano, Şener ile Linnes... Orta sahada ve forvetten ise bahsetmiyorum. Bu bölgeler için biraz bekleyeceğiz. Ama bu kadronun Fatih Terim’i hayallerine kavuşturacak kalitede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

14’ün zafer yılı!

Her zaman söylüyorum, Nihat Özdemir’in de içinde bulunduğu Yıldırım Demirören federasyonunun Türk futboluna Riva ve VAR sisteminden sonra yaptığı en büyük hizmet 14 yabancı kuralıdır. Bu sezon futbolumuzun çıkış yılı olacak. Bütün takımlarımız çok iyi transferler yapıyor ve yerli futbolcular ile yabancı oyuncular ilk defa ciddi anlamda rekabete girecekler.

Merih Demiral 18 milyon euro bedelle Juventus’a gitti. Ozan Kabak ise Schalke’ye transfer oldu. Kaan, Cengiz ve Çağlar ile zaten gurur duyuyoruz. Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’yı almak için Avrupa kulüpleri büyük paralar teklif ediyor. Eljif Elmas da Napoli’ye gidiyor. Bakın yabancılarla rekabet eden oyuncularımıza Avrupa kapısını açılıyor. Ve bu milli takımımıza yansıyor. Şu anda herkesin sevdiği, beğendiği, bağrına bastığı bir milli takım ve hocası var. Bunun tek sebebi ne biliyor musunuz, 14 yabancı serbestliği.

Daha hâlâ bu kural tartışılmaya çalışılıyor. Ve bu insanlar hata yaptıklarının farkında değiller. İyi giden bir düzene çomak soktuğun zaman ne kadar zarar göreceğimizi bu kural değişirse o zaman anlayacağız.

Hakemlerin yükü daha da ağırlaştı

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp, çok iyi tanıdığım, dürüst ve adaletli insanlardır. Bu sezon çıkışta olan futbolumuzun hakemler de dahil bütün problemlerini bitirip, adalet dağıtacaklarını düşünüyorum, hatta eminim.

Kaç gündür Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’ın alt klasmana düşürülmeleri tartışılıyor. Evet ben sadece bu iki hakemin değil, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan’ın da listeye eklenmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü bu isimler de hatalar yaptı. Ama listeye baktığım zaman MHK, böyle bir karar verdiyse saygı duymak gerekir. Onların da bir bildiği vardır.

Kötü niyet aramıyorum. Herkesin bir beyaz sayfa açması gerektiğini düşünüyorum. Kulüplerimiz kılı kırk yararak transfer yapıyor. Anadolu takımlarımız da çok güçlendi. Herkesin istediği tek şey ise hakemler adaletli maç yönetsin. Ben geçen sezon yaşadığımız sorunların tekrarlanacağını düşünmüyorum. Her şeyden önce VAR diye mucize bir sistem geldi. Fakat hakemlerimiz bunu geçen sezon iyi kullanamadı. Baskıdan mı, kötü niyetten mi bunu bilemiyorum.

Ama benim tanıdığım Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp bu sene hata yapacak hakemin gözünün yaşına bakmayacaktır. Madem hakemlere her türlü imkanlar sağlanıyor, onlar da görevlerini dört dörtlük yapacak. Buna mecburlar...