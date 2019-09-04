Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigOsman Taş'tan Fuat Çapa’ya şok sözler
04.09.2019 - 15:04| ESKİŞEHİR (İHA)

Osman Taş'tan Fuat Çapa’ya şok sözler

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Osman Taş, Teknik Direktör Fuat Çapa’yı hedef aldı. Başkan Taş, "Benim gözümde Eskişehirspor’a en büyük zararlardan birisi Fuat Çapa’dır" dedi.

Osman Taş'tan Fuat Çapa’ya şok sözler

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Taş, Fuat Çapa’nın Eskişehirspor’a zarar verdiğini söyledi. Başkan Taş, "Benim Fuat Çapa ile çok sorunum var. Benim gözümde Eskişehirspor’a en büyük zararlardan birisi Fuat Çapa’dır. Fuat Çapa, 'Ya Osman başkan gider ya ben giderim, gitmezse imzayı atmam giderse atarım' demiş. Anlayacağınız ben hocayı hiç getirmeyecektim. Eğer Eskişehirspor’a ufacık katkım olduysa bugün herkes Fuat Çapa’yı yollar. Çünkü benim için Eskişehirspor için büyük zarardır" diye konuştu.

Cavani son sürat çalışıyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 Dev Adam, Çekya maçına hazır

12 Dev Adam, Çekya maçına hazır

Malatya'da 'Baba beni maça götür' projesi

Malatya'da 'Baba beni maça götür' projesi

Çavuşoğlu: Araya lider girmemiz güzel

Çavuşoğlu: Araya lider girmemiz güzel

Serkan Reçber, TRT Spor'dan ayrıldı

Serkan Reçber, TRT Spor'dan ayrıldı

Sıradaki Haber