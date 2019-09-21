Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigOsmanlıspor - Altınordu: 2-1
21.09.2019 - 20:56 |

Osmanlıspor - Altınordu: 2-1

Osmanlıspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Osmanlıspor - Altınordu: 2-1

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Stat: Osmanlı 

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç 

Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican (Dk. 80 Tamer Aşık), Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk), Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren (Dk. 68 Blagojevic), Oğuz Yıldırım 

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı (Dk. 76 Burak İnce), Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Ersel Aslıyüksek), Kerim Alıcı, Yasin Ozan (Dk. 46 Fatih Aktay), Sinan Osmanoğlu 

Goller: Dk. 27 Ayuk, Dk. 64 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk. 47 Muhammed Mert (Altınordu) 

Sarı kartlar: Dk. 32 Barış Zeren, Dk. 63 Oğuz Yıldırım, Dk. 67 Ali Eren İyican, Dk. 76 Mehmet Yiğit, Dk. 89 Mele, Dk. 90+5 Beykan Şimşek, Dk. 90+ 6 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

    Callum Chambers ve Matthew Macey'den Ragbi Dünya Kupası kapışması!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku!

    Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku!

    Hikmet Karaman: "Ligin dibindeki takım olduk"

    Hikmet Karaman: "Ligin dibindeki takım olduk"

    Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti

    Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti

    Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı

    Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı

    Sıradaki Haber