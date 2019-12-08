Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mert Güzenge x, Gökhan Memişoğlu x, Oğuz kağan Çalışır x
Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Oğuz Yıldırım xx, Barış Zeren xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Erıc Ayuk xxx, Hasan Kılıç xx, Blagojevic xx, Beykan Şimşek xx (Okan Deniz dk. 85 ?), Mertan Caner Öztürk xx, Erdem Çetinkaya xx
Yedekler: Mele, Todorovic, Berk Yiğit Karadağ, Doğukan Efe, Ali Ülgen, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Batuhan Yılmaz, Tunahan Keskin
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, İbrahim Öztürk xx, Abdülkerim Bardakçı xxx, Özgür Özkaya xx, Adamu xx, Yılmaz Özeren xx, Tatos x (Mustafa Murat Uslu dk. 89 ?), Oğuz Han Ayanoğlu x (Deniz Vural dk. 81 ?), Leandrinho x (Hüsamettin Yener dk. 66 ?), Paixao x
Yedekler: Aydın Bağ, Hakan Demirci, Mesut Can Tunalı, Cenk Özkaçar, Kazımcan,
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Kırmızı kart: Hüsamettin Yener (dk. 78) (Altay)
Sarı kartlar: Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK) Özgür Özkaya (Altay)