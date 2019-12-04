KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Mustafa DalcÄ±'yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran baÅŸkent ekibi, sezon sonuna kadar TaÅŸdemir ile anlaÅŸtÄ±.

Resmi imzayÄ± bugÃ¼n atan TaÅŸdemir, oyuncularla toplantÄ± yaptÄ±ktan sonra yardÄ±mcÄ±larÄ±yla ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â TaÅŸdemir'in yardÄ±mcÄ±larÄ± ÅŸu isimlerden oluÅŸuyor: Hakan DolutaÅŸ, Cem YanÄ±k, Fatih Ã‡iÃ§ek, Halit MatlÄ± ve Serkan BalcÄ±.

Ã–te yandan mor-sarÄ±lÄ± ekip, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smet TaÅŸdemir yÃ¶netimindeki ilk antrenmanÄ±na Ä±sÄ±nma koÅŸusuyla baÅŸladÄ±. BaÅŸkent temsilcisi; koordinasyon, pas ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla devam eden antrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

TFF 1. Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son 7 maÃ§Ä±n 6'sÄ±nÄ± kaybeden OsmanlÄ±spor, 14. hafta mÃ¼cadelesinde 8 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ Altay'Ä± konuk edecek.

Â

Â