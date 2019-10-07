Osnabruck-Arminia Bielefeld canlı izle canlı bahis yap!

OSNABRUCK – ARMINIA BIELEFELD

DERBİYİ MİSLİ.COM’DA CANLI İZLE, CANLI OYNA!

Son üç maçında galibiyete hasret kalan Osnabrück, sezona çok iyi başlayan Arminia Bielefeld’i konuk ediyor. Zirve mücadelesini yakından takip eden konuk ekip ilk mağlubiyetini evinde Stutgart’a kaybederek aldı. Takımlarının önemli ismi Kloss’un kırmızı kart cezalısı olduğu bu maçta zorlu bir deplasman onları bekliyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Arminia Bielefeld son 10 maçında sadece 1 yenilgi aldı (3B)

Osnabruck’ün bu sezon evinde çıktığı 5 resmi maçın 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Armina Bielefeld’in ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasının 3’ü 2.5 gol üzeri ve karşılıklı golle tamamlandı

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilecek mücadelede bahisseverler Konuk Ekibin galibiyetine yönelmiş durumda.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelede öne çıkan oyunlar arasında “Sıradaki Gol” bahsi oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?