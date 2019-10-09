Östersunds 500 bin euro bulamazsa iflasını açıklayacak

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda iki yıl önce Galatasaray'ı saf dışı bırakarak dikkatleri üzerine çeken Östersunds mali olarak batma noktasına geldi...

Ayakta kalmak için kampanya düzenleyen İsveç temsilcisi, 500 bin euro bulduğu takdirde iflastan kurtulacağını açıkladı. Kulübün dinamikleri, ekonomik krizi aşmak için seferber oldu.