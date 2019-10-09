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HaberlerDünyadan FutbolÖstersunds 500 bin euro bulamazsa iflasını açıklayacak
09.10.2019 - 11:32 |

Östersunds 500 bin euro bulamazsa iflasını açıklayacak

2017-18 sezonunun başında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyen Östersunds, 500 bin euro bulamadığı takdirde iflas edecek.

Östersunds 500 bin euro bulamazsa iflasını açıklayacak

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda iki yıl önce Galatasaray'ı saf dışı bırakarak dikkatleri üzerine çeken Östersunds mali olarak batma noktasına geldi...

Ayakta kalmak için kampanya düzenleyen İsveç temsilcisi, 500 bin euro bulduğu takdirde iflastan kurtulacağını açıkladı. Kulübün dinamikleri, ekonomik krizi aşmak için seferber oldu.

 

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