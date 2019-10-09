09.10.2019 - 11:32 |
Östersunds 500 bin euro bulamazsa iflasını açıklayacak
2017-18 sezonunun başında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyen Östersunds, 500 bin euro bulamadığı takdirde iflas edecek.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda iki yıl önce Galatasaray'ı saf dışı bırakarak dikkatleri üzerine çeken Östersunds mali olarak batma noktasına geldi...
Ayakta kalmak için kampanya düzenleyen İsveç temsilcisi, 500 bin euro bulduğu takdirde iflastan kurtulacağını açıkladı. Kulübün dinamikleri, ekonomik krizi aşmak için seferber oldu.