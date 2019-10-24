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24.10.2019 - 08:00 |

Ötanaziyle hayata veda etti

40 yaşındaki Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanazi sonucu yaşamına son verdi.

Ötanaziyle hayata veda etti

Tekerlekli sandalye ile katıldığı dünya ve olimpiyat şampiyonalarında çok sayıda madalya elde eden 40 yaşındaki Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanazi sonucu yaşamına son verdi. Vervoort, 21 yaşından bu yana omurilikte gelişerek kasların giderek güçsüzleşmesine yol açan ve tedavisi mümkün olmayan “miyelopati” hastalığı ile mücadele ediyordu. Geçen ocak ayında ötanazi olmaya karar veren Vervoort’a göre, ötanazi için en zor olan şey, ölüm tarihini seçmekti. Sporcunun yaşadığı Diest kasabasının Belediye Başkanı Christopie De Graef, Twitter üzerinden, Vervoort’un 22 Ekim Salı gecesi ötanazi sonucu yaşamına son verdiğini açıkladı.

 

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