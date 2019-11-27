Oynamayana para yok!

SERDAR SARIDAĞ

Devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, maaş bütçesini daha da aşağıya çekmek için bir takım planlamalar yaptı. Siyah-beyazlıların özellikle fazla forma şansı bulamayan verimsiz oyuncuların neden olduğu mali yükten kurtulmanın hesaplarını yaptığı ortaya çıktı.

Geldiğinden beri takıma yeterince katkı yapamayan Orkan Çınar, Muhayer Oktay ve Enzo Roco gibi isimlerin yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens’in ara transfer döneminde kiralık ya da bonservisle gönderilmelerinin düşünüldüğü aktarıldı. Bu hamlenin ekonomik tasarruf planlaması içerisinde olduğu vurgulanırken, kabul etmeleri halinde oyuncularla yolların ayrılacağı ifade edildi. Yönetimin hiçbir oyuncuya ayrılık için baskı yapmayacağı belirtildi.

Tamamen karşılıklı anlaşma yöntemiyle bu ayrılıkları sağlamayı planlayan yönetim, ufuktaki faiz yükünden en az zararla çıkmaya çalışacak. Göreve gelir gelmez mevcut borçları azaltmak için uzun vadeli planlar yapan siyah-beyazlılar, 2020 yılında mevcut borçlara binecek faiz yüküne önlem olarak, futbol takımında tasarrufa gitmek zorunda kalacak. Forma şansı bulamayan oyuncular ile kiralık olarak ya da karşılıklı sözleşme feshetme yoluyla vedalaşmak isteyen yönetim, bunun yanında sponsorlar vasıtasıyla yeni gelir kaynakları bulmaya çalışacak.

Devre arası gelmeden söz konusu oyuncuların menajerleriyle bir araya gelecek olan siyah-beyazlılar, as oyunculara gelmesi muhtemel teklifleri de değerlendirmeye alacak. Hem saha içini hem de mali yapıyı istikrarlı bir şekilde götürmek isteyen yönetim kurulu bu nedenle uzun bir süre kemer sıkma politikası uygulayacak.