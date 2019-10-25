Türkiye'nin konuştuğu teknik adam Halit Kurt'tan özel açıklama..

Tuncay Hoş/Skorer

Yer: Kayseri Vali Muammer Güler Stadı'nın soyunma odası...

Tarih: 2017



Kayseri Amatör U19 Ligi'nde karşı karşıya gelen Kayseri Meysuspor ile Kayseri İdman Yurdu'nun devre arasında Meysuspor devreye 3-1 mağlup olarak girer.

O sırada hışımla soyunma odasına giren Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt, takımı sıradan tokatlamaya başlar. Orada bulunan onlarca gençten tek bir kelime dahi çıkmaz. Kurt'un yaptığı bu şok hareketi kimse kabul etmez ancak takım bir anda ayaklanıp maçı 5-3 kazanmayı başarır.



Yaklaşık 3 yıl önce yaşanan bu görüntü, dün sosyal medya üzerinden bu hareket sonrasında teknik direktör Halit Kurt'a tepki bir anda büyüdü. Yoğun eleştirilerin odağındaki Kurt, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.

"Alex Ferguson, Beckham'a terlik fırlattı"

Görüntülerin 3 yıl geçtikten sonra servis edilmesinin kendisini üzdüğünü ifade eden Kurt şöyle konuştu: "İlk yarı sonunda 3-1 mağluptuk. Müsabakanın devre arasında böyle bir eylemde bulundum. Daha sonra maçı 5-3 kazandık. Ancak şiddetle olmaması gerekiyor. Görüntüleri kötü amaçlı olarak kullanmışlar. Alex Ferguson'un Beckham'a terlik fırlattığını biliyoruz. G.Saray kaptanı Cüneyt Tanman zamanında kaleci Hayrettin'e tokat atmıştı. Yılmaz Vural zaman zaman böyle girişimlerde bulunmuştu. Biz de oyunculuk dönemimizde tokat yedik. Tabii ki tasvip etmiyorum. Olay olmuş. Özellikle söylediklerimden dolayı bayan arkadaşlardan özür diliyorum. 25 yıllık antrenörüm. UEFA B lisansına sahibim.

"Oyuncular ve aileleri benim yanımda"

Halkla İlişkiler ve İşletme mezunuyum. Olmasa iyiydi. Spor kamuyoundan özür diliyorum. Oyuncularımın ve ailelerinin yanında olduğunu bilmem beni müsterih kılıyor. Hatta oyuncumun babasının bana dediği "Bir oğlum daha olsa yetiştirmen için sana veririm" demesi beni çok duygulandırdı. Oyuncularım evleniyor, eşimle düğününe gidiyorum. Askere gidiyor, uğurluyorum. Kendimi baba gibi görüyorum. Onlar da beni baba olarak görüyor. Dikkat edin; baba-oğul ilişkisi olduğu için bana en ufak refleks bile vermiyorlar. 6-7 yıl benim terbiyemle buraya geldiler.

"TFF benden savunma istedi"

Bu anlamda rahatım. Sosyal medyada bana edilen küfürleri tespit ettim. Tazminat davası açacağım. 54 yaşında insanım. Arabama bindirip oyuncularımı evine götürüyorum. Aile ilişkisi var aramızda. Bana soruşturma zaman aşımı olduğu için açılamıyor. Yalnızca TFF benden savunma istedi. Ben de savunmamı verdim."