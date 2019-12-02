02.12.2019 - 12:24 |
Ozan Kabak, haftanın 11'ine seçildi
Bundesliga'da Union Berlin maçında asist yapan milli stoper, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.
Skorer - Milli oyuncu Ozan Kabak Schalke 04'te başarılı performansıyla adından söz ettiriyor... Schalke evinde Union Berlin'i 2-1 yenerken, 19 yaşındaki stoper başarılı oyununu 1 asistle taçlandırdı.
Bu performansın ardından Alman Kicker, Ozan Kabak'ı haftanın 11'ine seçti. Milli futbolcu 8 maçta 2 gol, 1 asistle oynuyor...
İşte haftanın 11'i: