Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ'in kendisini dÃ¼zenli aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nasÄ±l olduÄŸunu sorduÄŸunu belirtti.Â

Milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke 04'Ã¼n internet sayfasÄ±na rÃ¶portaj verdi.Â

EylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan milli maÃ§larda kadroda yer almamasÄ±na iliÅŸkin bir soruya cevap veren 19 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde sakatlÄ±ktan yeni Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birkaÃ§ gÃ¼n antrenman yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan dolayÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ ve Schalke 04'Ã¼n teknik direktÃ¶rÃ¼ David Wagner'in kendisinin milli takÄ±mda yer almak yerine Schalke'de kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar verdiÄŸini ifade etti.Â

Ozan Kabak, bunu kendisinin de doÄŸru bulduÄŸunu ve teknik direktÃ¶rlerin tavsiyelerine uyduÄŸunu kaydetti.Â

Savunma oyuncusu, TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n ekim ayÄ±nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalara davet edilip edilmeyeceÄŸine iliÅŸkin bir soruya da henÃ¼z kadronun belirlenmediÄŸini ifade ederek, "Ancak Åženol GÃ¼neÅŸ ile temastayÄ±m. Åženol GÃ¼neÅŸ dÃ¼zenli arÄ±yor ve nasÄ±l olduÄŸumu soruyor." ÅŸeklinde cevap verdi.

Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Åženol GÃ¼neÅŸ'in kariyerini yakÄ±ndan takip ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde izlenim edindiÄŸini anlatan genÃ§ oyuncu, "Yeniden milli takÄ±ma davet edilirsem, Ã¼lkemin formasÄ±nÄ± giymek benim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir onur olur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Schalke 04 taraftarÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle bahseden Ozan Kabak, "Taraftarlar ilk gÃ¼nden itibaren bana iyi davrandÄ± ve Schalke 04'Ã¼n bir parÃ§asÄ± olduÄŸumu hissettirdi." ifadelerini kullandÄ±.Â

SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini ve herhangi bir sorunu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ozan Kabak, Schalke 04'Ã¼n Paderborn'u 5-1 yendiÄŸi maÃ§ta sonradan oyuna dahil olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ilk kez Schalke 04 formasÄ± giymekten bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduÄŸunu belirtti ve kendisine gÃ¼venen teknik direktÃ¶r Wagner'e teÅŸekkÃ¼r etti.