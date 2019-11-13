Ozan Kabak: 'Virgil van Dijk gibi olmak istiyorum'

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Bu sezon forma giydiği Schalke'de son derece başarılı bir form grafiği çizen ve 4 gol bulan Ozan Kabak, Bundesliga'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

İşte Ozan Kabak'ın yaptığı açıklamalar;

-Schalke’de işler çok iyi başlamadı ancak sonradan parlak bir hale geldi, değil mi?

“Evet sezona bazı sakatlıklarla başladım. İki ay kadar sahalardan uzaktım. Takıma döndüğümdeyse iki ya da üç stoperleri olduğunu söylediler. Geçtiğimiz hafta fırsatı iyi kullandım ve gol attım. Bu yüzden çok mutluyum. Şu an benim için herşey yolunda. Umarım böyle oynamaya devam edeceğiz”

-Yeniden sahalara dönmek nasıl bir duygu?

“Müthiş. Sahada olmak, oynamak ve takımla birlikte kazanmak harika. Mayıs ayından beri oynamıyordum sonuçta. Son maçım, Stuttgart formasıyla Union Berlin’e karşı oynadığımdı. O yüzden yeniden geri döndüğüm için çok ama çok mutluyum”

-Yeni takımında senin için destekler eksik olmuyor olsa gerek?

“Evet, kesinlikle. Hocam, takım arkadaşlarım ve tüm personel bana karşı çok iyi. Beni her zaman destekliyorlar. Benimle hep pozitif konuşuyorlar. Bundan dolayı müteşekkirim”

-Schalke’de daha ilk Bundesliga maçın oynarken skor üretmiş olmak rüya gibi olsa gerek…

“Benim için gerçekten çok özel bir andı. 2-1 gerideydik ve artık maçın sonlarına doğru geliyorduk. 75. Dakika civarları olsa gerek, orta geldi ve bende kafa vuruşunu gerçekleştirdim. Fileleri havalandırdım, kazandığımız için çok mutluydum ve tabii gol attığım için de”

-Seni tanımayanlar için anlatman gerekse, kendinde gördüğün en önemli özelliğin nedir?

“Kafa toplarında iyi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü kafayla bir çok gol attım, Galatasaray’da da… Fizik olarak iyiyim. Umarım bu özelliklerimi önümüzdeki maçlarda taraftarlarımıza iyi gösterebilirim”

-Ama esas olarak herhalde defansta iyisindir bir savunma oyuncusu olarak…

Eet tabii ki… Ben bir savunma oyuncusuyum. Savunma konusunda becerilere sahibim.

-Henüz 19 yaşındasın ve daha da gelişmek istiyorsun…

“Elbette şu an için yüzde 100’de değilim. Çalışmam lazım, çünkü Bundesliga’nın seviyesi çok yüksek. Özellikle de fizik olarak bu böyle. O yüzden fizik gelişimime, hareketliliğime önem vermem gerekiyor.

-Schalke sezona iyi bir başlangıç yaptı. Bunların bir çoğu geçtiğimiz yıllardan aynı oyuncular. Değişen ne oldu?

“Evet geçen yıllardan bir çok aynı oyuncu var. Ama bence farkı yaratan teknik adam ve teknik kadro. Birlikte iyi çalışıyoruz. Takımda gerçek bir arkadaşlık duygusu var. Bu da bizim oyunumuza etki ediyor. Bu sebeple şu an daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum”

-Şu ana kadar Schalke’de hayat nasıl geçiyor?

“Sahada biri topu kaybettiğinde takım arkadaşlarının ona yardımcı olduğunu görebiliyorsunuz. Bence bir takım için en önemli olan şey budur. Ayrıca takımda beş tane Türk futbolcu var ve bu da benim için iyi bir şey. Çok sohbet ediyor ve saha dışında da birlikte çok vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarım Almanca'mı geliştirmem için de bana yardımcı oluyorlar. Zaten herkes İngilizce de biliyor, çok rahat anlaşıyoruz”

-19 yaşında bir futbolcu olarak daha önünde uzun bir gelecek var. En büyük hedeflerin neler?

“Benim kişisel hedefim belki iki, belki üç sene içerisinde üst düzey bir savunma oyuncusu olmak. Örneğin Virgil van Dijk gibi. O benim idolüm, gerçekten çok beğeniyorum. Tarzını ve oyununu seviyorum”

-Schalke taraftarı Almanya’daki en gürültülü taraftarlardan biri. Onların desteğiyle ilgili ne söylemek istersin?

“Evet gerçekten harikalar. Her maçta, hatta deplasman maçlarında bile stadyuma gelip bizi destekliyorlar. Kendi evimizdeyken 60 bin taraftarın önünde müthiş bir duygu oluyor. Her yanda mavi renklerle birlikte”

-Bundesliga’ya gelmende taraftarlar temel sebebin diyebilir miyiz?

“Burada oynamkta birkaç önemli sebebim var elbet. Stuttgart’a gelmeden önce Bundesliga’yı izliyordum. Ve benim için uygun bir lig olduğunu düşündüm. Çünkü kaliteliydi, fizik olarak üst seviyedeydi ve bir çok yıldız oyuncu vardı. Bence Bundesliga Avrupa’daki en iyi liglerden bir tanesi”

-Almanca nasıl gidiyor peki?

“Haftada üç kez olmak üzere Almanca dersleri alıyorum. Cümleleri anlayabiliyorum. İngilizce bilmeyen arkadaşlarımla konuşabilmeye başladım. Almancamı da adım adım ilerletiyorum.

-Futbolda bazı özel ritüellerin var mı?

“Maçlardan önce dua ediyorum. Bu benim için önemli ve her seferinde yapıyorum”