Ozan Kabak’a Milan takibi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’dan Almanya’ya giden ve yıldızlaşan Ozan Kabak, İtalyan devi Milan tarafından isteniyor. Sezon başında Stuttgart’tan Schalke 04’e transfer olan genç stoper, Milan’ın takibinde durmaya devam ediyor.



İtalya basınında yer alan haberlerde, sezon başı yaşadığı sakatlık sonrası formayı kaybeden ve maçlarda süre almakta zorlanan Ozan’ın daha önce de Milan’la adı geçmişti. Ancak daha fazla forma şansı için Milan yerine Schalke 04’ü seçen 19 yaşındaki futbolcu, istediği gibi bir sezon başlangıcı yapamadı.

Şu anda yeniden İtalyan kulübünün devrede olduğu ve devre arasında bir girişimin mümkün olabileceği dile getirildi.