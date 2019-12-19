 Ozan Kabak yine yazdı Dün gece...

Bundesliga'da 16. haftasında Schalke, Wolfsburg'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

51. dakikada sahne alan Ozan Kabak sağdan kullanılan kornerde kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 82'de Mbabu'nun golüne engel olamayan Schalke 1 puanla yetindi: 1-1.

Bu sonuçla birlikte Schalke'nin puanı 29 oldu. Wolfsburg ise puanını 24'e yükseltti. Milli stoperin Bundesliga'da 2 gol, 1 asisti bulunuyor...