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19.12.2019 - 09:22 |

Ozan Kabak yine yazdı! Dün gece...

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, Wolfsburg maçında ağları sallayıp yıldızlaştı. Milli stoper, Bundesliga'da 2 gol, 1 asistle oynuyor...

Ozan Kabak yine yazdı! Dün gece...

Bundesliga'da 16. haftasında Schalke, Wolfsburg'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 

51. dakikada sahne alan Ozan Kabak sağdan kullanılan kornerde kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 82'de Mbabu'nun golüne engel olamayan Schalke 1 puanla yetindi: 1-1.

Bu sonuçla birlikte Schalke'nin puanı 29 oldu. Wolfsburg ise puanını 24'e yükseltti.  Milli stoperin Bundesliga'da 2 gol, 1 asisti bulunuyor...

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 Ozan Kabak yine yazdı Dün gece...

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