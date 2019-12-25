25.12.2019 - 14:31 |
Ozan Kabak'tan Galatasaray'a ziyaret! U19 maçını izledi...
Galatasaray'dan Stuttgart'a, oradan da Bundesliga takımlarından Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, sarı kırmızılıların U19 takımının maçını izlemek için Florya'ya geldi.
Galatasaray'a Almanya'da sürpriz ziyaretçi geldi... Sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Ozan Kabak, Galatasaray U19 takımının maçını izlemek için Florya'da bulunuyor.
GS TV'den canlı yayınlanan maçta sarı kırmızılılar Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.
Genç stoperin İstanbul'a gelmesi sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.