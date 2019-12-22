Ozan Tufan: Böyle oynarsak şampiyon oluruz

Fenerbahçe'de Beşiktaş galibiyetinin en büyük mimarlarından olan ve performansını attığı harika gol ile süsleyen Ozan Tufan'dan maç sonu değerlendirmeler geldi.

Böyle oynadıkları takdirde şampiyon olacaklarını belirten Ozan, "İyi bir atmosferde güzel bir maç yaptık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Fenerbahçe bu futbolu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur diye düşünüyorum. Güzel goller attık ama en önemli 3 puan" dedi.

Attığı golü anlattı

Uzaktan attığı golü anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Benim attığım golden önce Gustavo'nun oyununa bakmak lazım. Gol orada geldi. Fenerbahçe bu oyunu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur" ifadelerini kullandı.