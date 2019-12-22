Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan: Böyle oynarsak şampiyon oluruz
22.12.2019 - 21:15 |

Ozan Tufan: Böyle oynarsak şampiyon oluruz

Fenerbahçe'de Beşiktaş galibiyetinde harika bir gole imza atan ve maçın kahramanlarından Ozan Tufan, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ozan Tufan: Böyle oynarsak şampiyon oluruz

Fenerbahçe'de Beşiktaş galibiyetinin en büyük mimarlarından olan ve performansını attığı harika gol ile süsleyen Ozan Tufan'dan maç sonu değerlendirmeler geldi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-1

Böyle oynadıkları takdirde şampiyon olacaklarını belirten Ozan, "İyi bir atmosferde güzel bir maç yaptık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Fenerbahçe bu futbolu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur diye düşünüyorum. Güzel goller attık ama en önemli 3 puan" dedi.

Ozan Tufan: Böyle oynarsak şampiyon oluruz

Attığı golü anlattı

Uzaktan attığı golü anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Benim attığım golden önce Gustavo'nun oyununa bakmak lazım. Gol orada geldi. Fenerbahçe bu oyunu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur" ifadelerini kullandı.

Evren Göz: 'G.Saray'ın açıklamaları finansal fair play yok biz devam ediyoruz şeklinde.'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeniden tenis ligi

Yeniden tenis ligi

Bedeli Galatasaray ödüyor

Bedeli Galatasaray ödüyor

‘Karşılığını vermeliyim’

‘Karşılığını vermeliyim’

Eljif Elmas'tan hayat öpücüğü! 90+4'te...

Eljif Elmas'tan hayat öpücüğü! 90+4'te...

Sıradaki Haber