Ozan Tufan imzaya takıldı!

CELAL UMUT EREN

Bu sezonun parlayan yıldızı Ozan Tufan, Beşiktaş derbisindeki kaptanlığı ve attığı golle gündemde yer tutmaya devam ediyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ozan’ın adeta kariyerinde yeni bir döneme başlaması herkesin dikkatini çekiyor. Haziran 2020’de bitecek sözleşme için Fenerbahçe Kulübü de çoktan harekete geçti. Sezon başından beri sürekli üzerine koyan 24 yaşındaki futbolcuyla devam etmek isteyen yönetim, hamlelerini yaptı.

Ozan Tufan ile yeni sözleşme konusunda her türlü anlaşma sağlandı. Milli futbolcu da Fenerbahçe’de yola devam etmek istediğini sarı-lacivertli yönetime bildirdi. Başkan Ali Koç’un da çok memnun olduğu Ozan Tufan ile artık geriye sadece imzaların atılması kaldı. Yönetim sözlü anlaşmayı bitirse de henüz işi resmiyete bağlamadı.

Gözü Koç’ta

Bu durumun Ozan cephesinde ciddi belirsizlik yarattığı, birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde olan milli oyuncunun bir an önce konunun netleşmeye kavuşmasını beklediği öğrenildi. Kafa olarak rahatlamak ve önüne bakmak isteyen Ozan’ın Başkan Koç’tan gelecek habere odaklandığı kaydedildi.

İç transferi devam ettiren sarı-lacivertli kulüp, Nabil Dirar’la 2 yıl sözleşme uzatmıştı. Ozan’la da 4 yıllık bir sözleşme uzatılması bekleniyor. Her ne kadar sözleşmenin bitmesine 6 ay kala futbolcular istedikleri takımlarla görüşme şansına sahip olsa da Ozan Tufan kesinlikle sadece Fenerbahçe’yi düşünüyor.

Teknik heyet de iç transferde anlaşmaların hızlıca yapılmasının bilhassa sezonun ikinci yarısındaki maçlara motivasyon açısından kritik olduğunu biliyor. Bu nedenle Ozan’la varılan prensip anlaşmasının hızlıca kağıtlara dökülerek konunun mutlu bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

Hasan Ali de sırada

Şu anda sözleşmesi bitecek bir diğer isim Hasan Ali Kaldırım’la da görüşmelerini sürdüren yönetim, iki milli yıldızla da devre arasında resmen ‘yola devam’ diyecek. EURO 2020’de de milli forma altında Fenerbahçe’yi temsil etmesi beklenen Ozan Tufan ve Hasan Ali’nin sözleşmeleri konusunda titiz davrandığı öne sürülen yönetimin devre arasında resmi adımları atacağı vurgulandı.