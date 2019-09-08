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HaberlerMilli TakımOzan Tufan: "İyi oynadık ama skor kötüydü"
08.09.2019 - 00:21

Ozan Tufan: "İyi oynadık ama skor kötüydü"

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Andorra'yı 1-0 mağlup ederken zaferi getiren Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan: "İyi oynadık ama skor kötüydü"

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Andorra'yı 1-0 mağlup etti. Maç sonu Milliler'e zaferi getiren Ozan Tufan konuştu.

"İyi oynadık ama skor kötüydü"
"Kağıt üzerinde favori olmamıza rağmen, iyi oynamamıza rağmen golü çok geç bulduk. İyi oynadık ama skor kötüydü. İki maçta 6 puan istiyorduk, şimdi Moldova'ya hazırlanacağız. İnşallah daha birçok zaferler kazanırız. Emre ağabeyi de 100. maçı nedeniyle tebrik ederim"

Diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise "Bu maçı kazanmamız gerekiyordu Hocamızın direktiflerine uymamız gerekiyordu. Bize golü atacağımızı söylüyordu. Hocamızın dediklerini uyguladık ve kazandık. Şimdi deplasmandaki Moldova maçımıza hazırlanacağız." dedi.

Ozan Tufan milli takımdaki 5. golünü attı

Andorra karşısında milli takıma galibiyeti getiren golü atan Ozan Tufan, A Milli Takım'daki 5. gol sevincini yaşadı. Ozan, A Milli Takım'da çıktığı 44. karşılaşmada 5. golüne imza attı.

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