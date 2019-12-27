Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye 3+1 yıllık imza

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.

2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz”

Ozan'dan açıklama: Gelen tekliflere rağmen...

Fenerbahçe'nin imzayı resmen açıklamasının ardından Ozan Tufan da sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

Ozan açıklamasında şu sözlere yer verdi;

'Sarı lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmemin 5. yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe'm ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışından hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım.

Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Emre Abi'nin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme süresinde emeği geçen başta Başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel, kaptınımız Emre Belözoğlu ve menajerlik şirketim Lian Sports'a teşekkür ederim.'