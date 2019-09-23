Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolÖzbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı
23.09.2019 - 17:36 |

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde oynadığı son maçta deplasmanda Filistin'e 2-0 yenilen Özbekistan Milli Takımı'nda Arjantinli teknik adam Hector Cuper ile yollar ayrıldı.

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır milli takımı çalıştıran Cuper'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Açıklamada, sözleşmenin fesih nedenleri hakkında bilgi verilmedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Özbekistan'da geçen yıl ağustos ayında Hector Cuper ile 3 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Özbekistan, elemelerde oynadığı son maçta 5 Eylül'de deplasmanda Filistin'e 2-0 yenilmişti.

Doğuş Balbay: 'Hedefimiz bu sene sezonu kupayla açmak'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Attamah: Daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız

Attamah: Daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Sıradaki Haber