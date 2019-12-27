Özbek’le anlaşma

Galatasaray’da haciz krizi son buldu. Yönetim eski başkan Dursun Özbek ile anlaşma sağlayarak ödeme planı sundu. Özbek’in kendisine sunulan şartları kabul ederek girişimini durduracağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpten Özbek’e ilk planda yapılacak 7.5 milyon euroluk ödeme ile beraber bankalardaki blokenin ortadan kalkacağı bildirildi.



Böylece futbolculara ödeme yapılacağı ve ay sonu itibariyle oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdının alınacağı belirtildi. Galatasaray’ın banka hesapları bloke durumda olduğu için futbolculara ödeme yapılamıyordu.