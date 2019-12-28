Özdemir, Çebi’ye sert çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, Fenerbahçe derbisinden sonra VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının açıklanmasını isteyen ve ikinci başvurusunda TFF’ye 24 saat süre vererek, aksi halde TFF yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye cevap yazısı gönderdiği ortaya çıktı.



Milliyet, Nihat Özdemir’in kendi imzasıyla Beşiktaş AŞ Başkanlığına gönderdiği yazıya ulaştı. IFAB ile yapılan protokol gereği VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanıldığına vurgu yapan Özdemir, TFF’nin bu konuda bir paylaşım yapmak zorunda olmadığını aktardı. Nihat Özdemir özel olarak Çebi’ye gönderdiği cevabında, “TFF Başkanlığına gönderilen 24.12.2019 tarihli yazınızda herhangi bir cevap talep etmemenize rağmen bu sefer ilgide kayıtlı yazınızda TFF Yönetim Kurulu’na hitaben 24.12.2019 tarihli yazınıza cevap verilmediği ve TFF Yönetim Kurulu’nun olumlu veya olumsuz bir karar almadığı ileri sürülmektedir. TFF Tahkim Kurulu’na başvurmak için TFF Yönetim Kurulu’nun bu yazınıza 24 saat içinde cevap verilmesi zorunlu olduğu belirtilmişse de TFF talimat ve düzenlemelerinde bu şekilde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla birlikte TFF Yönetim Kurulu söz konusu başvurunuz hakkında bilgilendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.



Nihat Özdemir, taleplerinin karşılanmaması halinde TFF yöneticileri ve ilgili kurulların idarecileri hakkında yargı yoluna gideceğini duyuran Beşiktaş’a bu konuda sert bir mesaj gönderdi. Beşiktaş’ın sezon başında imzaladığı taahhütnamenin altını çizen Özdemir, “TFF yargı kurullarının yetkisinde olan hususlarda adli mercilere başvurulması halinde 5894 sayılı kanun, TFF statüsü ve kulübünüz tarafından verilen taahhütnameden kaynaklanan haklarımızın saklı olduğunu hatırlatırız” görüşlerini aktardı. Bu ifadeler, VAR kayıtları konusunda yargıya gitmesi halinde Beşiktaş aleyhine disiplin soruşturması açılacağı şeklinde yorumlandı.