Özdemir: Futbolda dünya sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

TFF başkanlığının, kulüp başkanlığından çok zor olduğunu dile getiren Özdemir, UEFA Süper Kupa finalinde de çok iyi bir sınav verildiğini dile getirdi. Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Benim Fenerbahçe'de görevim vardı. Ondan evvel Ankaragücü yönetim görevim vardı. 2012'de ayrılmıştım Fenerbahçe'den. Sayın Demirören, son yönetim kurulunu yaparken beni davet etti... 3 Temmuz'u onunla beraber yaşadık. Çok önemli ve zor günleri beraber geçirdik. Orada benim görevim tesisleşme yönündeydi. Çok şey öğrenmiştim kendisinden. Zor bir yere geldim. Aldığınız her karar birini mutlu ediyor, diğerini etmiyor. Biz inandığımızı yapmak için göreve geldik. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başkanlığı bu kadar zor değil.

"İki hedefimiz var"

1 Haziran'da göreve getirildik. Normal süremiz 4 yıl. Yönetim kurulunu yaparken, birkaç önemli noktaya önem verdik. Yönetim kurulumuzda kimi Fenerbahçelidir, kimi Galatasaraylıdır, kimi Göztepelidir... Takımlar arasında denge kurmaya önem verdik. Bir de bölgesel dengelere dikkat ettik. Tamamı İstanbul ve Ankara'dan olmasın. Bir sürü kurullar seçtik. Bizden beklenen birinci konu Türk futbolunun marka değerinin artırılması. Ekonomi büyümesinde 16'ncıyız. Futbolda dünya sıralamasında ise 32'nciyiz. Burada bir dengesizlik var. Dünya sıralamasında ilk 10 içine girmek istiyoruz. İlk hedefimiz Türk futbolunun marka değerini artırmak. İkincisi ise dünya sıralamasında ise ilk 10'a girmek. Önümüzde iki imtihan var. 2020'de Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. İkincisi ise 2022'de Katar'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası."

"Süper Kupa'dan 1 milyar TL gelir"

Süper Kupa maçı Türkiye'ye toplamda 1 milyar TL civarında bir katkı sağladı. Neden? Çünkü maç uzatmalara kaldı. Penaltılarla beraber 2 buçuk saat oldu. Bu bir avantaj. UEFA yetkililerinin çoğu eşiyle gelmişti. Herkes mutluydu. Bu bizim için müthiş bir gösterge oldu.

"Sahaya giren youtuber'un normal bir insan olduğunu düşünmüyorum"

Bir grup youtuber arkadaşımız maça geldi. Ancak ben o sahaya giren çocuğun normal bir insan olduğunu düşünmüyorum. Belki başka bir rahatsızlığı vardır. Hapise varan cezaları bu tür olaylara getirmeliyiz. Bu bizim imajımıza çok büyük zarar veriyor.

"Dünyanın en iyi hakemi Cüneyt Çakır"

Dünyanın en iyi hakemi Cüneyt Çakır'dır. Ortalama 7 hakemimiz, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde görev alıyorlar. Genç hakemlere çok önem veriyoruz. Eğitim ve seminerleri artırıyoruz. Herkes adalet herkes hakkaniyet istiyor. Herkes 'Aman hakemlerimiz iyi olsun' diyor. Yeni bir MHK ile göreve başladık. Başarılı olacağımıza inanıyoruz."