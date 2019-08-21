Özdemir’den başarı dileği

Kasımpaşa maçının ardından şehre dönmeyen ve İstanbul’da kalan Trabzonspor Atina’ya gitmeden önce, AEK maçı hazırlıklarını Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalışan bordo-mavililerin taktik ağırlıklı bir antrenman programı uyguladığı belirtildi.

Antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in teknik direktör Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi.