Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporÖzdemir’den başarı dileği
21.08.2019 - 08:00

Özdemir’den başarı dileği

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'un yaptığı antrenman sonrası teknik direktör Ünal Karaman'a AEK maçı öncesi başarılar diledi.

Özdemir’den başarı dileği

Kasımpaşa maçının ardından şehre dönmeyen ve İstanbul’da kalan Trabzonspor Atina’ya gitmeden önce, AEK maçı hazırlıklarını Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalışan bordo-mavililerin taktik ağırlıklı bir antrenman programı uyguladığı belirtildi.

Antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in teknik direktör Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi.

Bakan Kasapoğlu: "Güzel atmosferi hep birlikte gözlemledik."
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nzonzi hayran bıraktı

Nzonzi hayran bıraktı

Dirar etkisi

Dirar etkisi

Gustavo’da geri sayım

Gustavo’da geri sayım

Mücevher Emre

Mücevher Emre

Sıradaki Haber