KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Kemal Ã–zdeÅŸ, Galatasaray'a 1-0 maÄŸlup olduklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada iyi oynamalarÄ±na raÄŸmen Ã¼retken olamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–zdeÅŸ, mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Galatasaray'Ä±n Ã¶nde baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Autlarda bize problem yapmaya baÅŸladÄ±lar. YediÄŸimiz gol de autta yerleÅŸmeyi doÄŸru yapmayarak oldu. MaÃ§Ä±n 80. dakikasÄ±na kadar topa sahip olarak Galatasaray yarÄ± alanÄ±na yerleÅŸmeyi baÅŸardÄ±k ama Ã¼retken olamadÄ±k." dedi.

Yenildikleri iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu anlatan Ã–zdeÅŸ, "Ã‡abuk hÃ¼cum isteÄŸi bizi pas oyunundan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. TakÄ±mÄ±m disiplinli ve iÅŸtahlÄ± oynadÄ±. Puan alabilecek bir oyun oynadÄ±k. Son iki maÃ§ta skoru geri getirmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir takÄ±m vardÄ±. Ligde 4 hafta tamamlandÄ±. Gelecek hafta kazanmamÄ±z gerekiyor. Oyun standardÄ±mÄ±z bizim iÃ§in umut verici. Gelecek hafta dÃ¶rt oyuncumun Ã¼Ã§Ã¼ oynayacak hale gelecektir. BÃ¶ylece daha nitelikli takÄ±m haline geleceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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