SÃ¼perÂ Lig'de taraftarÄ± Ã¶nÃ¼ndeki 4 maÃ§lÄ±k maÄŸlubiyet serisine Ã‡aykur Rizespor'u 2-0 yenerek son verip derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor'da teknik direktÃ¶r Mehmet Ã–zdilek, puan istikrarÄ±nÄ± yakalamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ deplasmanÄ±na hazÄ±rlanan yeÅŸil-siyahlÄ±larda Mehmet Ã–zdilek, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman Ã¶ncesinde kritik bir haftada seyircileri Ã¶nÃ¼nde Ã¶nemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. TakÄ±m olarak moral ve motivasyonlarÄ±nÄ±n Ã¼st seviyede olduÄŸunu kaydeden Ã–zdilek, amaÃ§larÄ±nÄ±n Gaziantep deplasmanÄ±ndan puan ya da puanlarla dÃ¶nmek olduÄŸunu ve bunu yapabilecek gÃ¼Ã§ ve potansiyellerinin bulunduÄŸunu vurguladÄ±

TakÄ±m olarak her hafta geliÅŸim katettiklerini dile getiren Ã–zdilek, "AslÄ±nda iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da oynadÄ±klarÄ±nÄ±zdan Ã§ok ortaya koyduklarÄ±nÄ±z Ã§ok daha kÄ±ymetli ve deÄŸerli. Rakibi iyi tanÄ±yoruz. GÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu yÃ¶nler ile oyunun birÃ§ok bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde zafiyet gÃ¶sterdiÄŸi anlar var. Bunlardan yararlanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. TakÄ±mÄ±n hem morali hem de birlikteliÄŸi Ã¼st seviyede. Bunu da hafta sonu sahaya yansÄ±tarak istediÄŸimizi elde ederek yolumuza devam edeceÄŸiz" dedi.

Her maÃ§a tek tek baktÄ±klarÄ±nÄ±, devrenin bitimine 5 maÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mehmet Ã–zdilek, her puana talip olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Ã–zdilek, "Biz ligdeki dalgalanmayÄ± Ã§ok yaÅŸamadan istikrarlÄ± bir grafik Ã§izgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben geri kalan maÃ§lardan Ã¼rkmem. Her maÃ§a aynÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± ve ciddiyeti oyuncuya aktarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizim iÃ§in en Ã¶nemli mÃ¼sabaka bu hafta oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Gaziantep maÃ§Ä± olacak. Ä°nÅŸallah yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu moral ve galibiyet serisini deplasmanda Ã¼zerine koyarak devam ettirmek bizi biraz daha farklÄ± bir yere taÅŸÄ±yacaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kazanmanÄ±n moral aÃ§Ä±sÄ±ndan ve konum aÃ§Ä±sÄ±ndan takÄ±mlarÄ± nerelere taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" diye konuÅŸtu.Â

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