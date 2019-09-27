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27.09.2019 - 08:00 |

Özel prim

Sarı-kırmızılı yönetim Fenerbahçe karşısında galibiyet hasretine son verilmesi için kesenin ağzını açtı.

Özel prim

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine özel prim verilmesi kararı alındı. Sarı-kırmızılı yönetim Fenerbahçe karşısında galibiyet hasretine son verilmesini isterken, üç puanının alınması halinde kesenin ağzı açılacak. Verilecek özel primin Florya’dan gelecek rapora göre belirleneceği bildirildi.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da derbi için özel prim vermeyi düşündüklerini dün tesislerde oyunculara açıkladığı öğrenildi.

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