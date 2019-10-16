Özköylü'den itiraf: Takım istediğimiz seviyede değil

Özköylü, Bolu ekibinin hafta sonu sahasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıkları kapsamındaki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Boluspor'a ilk geldikleri gün ile şu anki durum arasında gözle görülür bir iyileşme ve toparlanma olduğunu belirtti.

Milli maçlar için verilen arada hem oyun sistemi hem de antrenmanlarda takımın mesafe katettiğini anlatan Özköylü, "Katedilen mesafe hala yeterli değil. Takım hala istediğimiz seviyede değil ama oyuncularımızın bize verdiği cevap çok çok iyi. Önümüzde sahamızda oynayacağımız çok kritik 2 maç var. Mutlak surette 6 puan hedefliyoruz." diye konuştu.

Özköylü, ligin daha başında olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Ligde çok şey değişebilir. Alınacak bir galibiyetin, bizi hakikaten moral ve motivasyon anlamında çok iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Bu işi yapabilecek çok kaliteli ve elit oyuncularımız var. Belki şu anda form olarak yüzde 100'e ulaşmış değiller ama onların kalitesi bizi belli noktaya getirecek. Önümüzdeki süreç için çok umutluyum."

Giresunspor maçı hazırlıkları

Bolu ekibi, 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleşen idmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Antrenman, teknik ve taktik çalışması ile tamamlandı.