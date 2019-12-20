Ozornwafor fırsatını buldu, golünü attı! Maç sonu yıkıldı...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’dan kiralık olarak İspanya’nın Almeria takımına transfer olan Valentine Ozornwafor, yeni takımında bir ilki yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekipte sezona umduğu gibi başlayamayan, deneyim kazanması için gittiği ekipte forma şansı bulamayan oyuncu, dün gece bir ilki yaşadı.

Guti geldi, oynatmaya başladı

Beşiktaş’ın eski futbolcusu olan ve geçen ay yeni görevine başlayan Almeria teknik direktörü Guti, 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcuya takımın başına geçtiğinden beri ilk kez ikinci kez 11’de şans verdi. Takımının Tamareceita ile oynadığı Kanarya Adaları’ndaki Kral Kupası 1. tur maçına Ozornwafor ilk 11’de başladı.

Köşe vuruşunda kafa ile attı

Valentine Ozornawafor, 25. dakikada karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen genç savunma oyuncusu, kafayla topu filelere gönderdi. Böylece ilk kez ilk 11’de oynadığı maçta ilk golünü attı.

Golde sevindi, sonra yere yıkıldı

Golün ardından takım arkadaşları Ozornwafor’a koşarken, teknik direktör Guti de kenarda büyük bir sevinç yaşadı. Nijeryalı futbolcu attığı golü kendine has dansıyla kutladı. Ancak golden sonra gülen yüzü, maçın bitişinde yerini büyük bir üzüntüye bıraktı. Bitiş düdüğüyle birlikte dizlerinin üzerine çöken futbolcu eliyle yüzünü kapatarak ağlamaklı oldu.

Guti, Ozornwafor’u sevdi

La Liga’da Guti takımın başına gelene kadar sadece bir maçta o da 25 dakika süre alan oyuncu, Guti ile yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladı. İlk olarak hafta sonunda Fuenlabrada ile oynanan La Liga karşılaşmasında oynatılan Ozornwafor, dün gece de kupa maçında oynatıldı ve verilen şansı iyi değerlendirdi.

Opsiyonu 1 milyon 850 bin euro

Satın alma opsiyonu Almeria’da olan futbolcuya sezonun geri kalanında Guti tarafından daha çok şans verileceği belirtiliyor. Almeria, 31 Mayıs 2020'ye kadar 1 milyon 850 bin avro bonservis bedeli karşılığı oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.