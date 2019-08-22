Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayOzornwafor formayı giydi!
22.08.2019 - 22:16

Ozornwafor formayı giydi!

Galatasaray'dan Almeria'ya kiralanan Valentine Ozornwafor formayı giydi.

Ozornwafor formayı giydi!

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'ya kiralık gönderdi.

Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan transfer edilen genç oyuncu  3 hazırlık maçında forma giydi. Hazırlık kampında yer alan Ozornwafor için sarı-kırmızılı kulüp 300 bin euro bonservis ödemişti. Sarı Kırmızılı ekiple resmi maça çıkamayan genç stoper, sadece hazırlık kampında forma şansı bulmuştu.

Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ozornwafor formayı giydi

PSV'den Kostas Mitroglou için özel paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eskişehirspor’a haciz şoku

Eskişehirspor’a haciz şoku

Bakan Kasapoğlu’ndan Filenin Sultanları’na moral ziyareti

Bakan Kasapoğlu’ndan Filenin Sultanları’na moral ziyareti

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Roma'nın sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi

Roma'nın sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi

Sıradaki Haber