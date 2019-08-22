Ozornwafor formayı giydi!

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'ya kiralık gönderdi.

Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan transfer edilen genç oyuncu 3 hazırlık maçında forma giydi. Hazırlık kampında yer alan Ozornwafor için sarı-kırmızılı kulüp 300 bin euro bonservis ödemişti. Sarı Kırmızılı ekiple resmi maça çıkamayan genç stoper, sadece hazırlık kampında forma şansı bulmuştu.

Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.