Pahalı mutluluk!

CELAL UMUT EREN

Kolombiyalı yıldız futbolcuya 5 milyon euro verecek olan sarı-kırmızılılarda maaş çıtası oldukça yükseldi. Üst düzey oyuncuların garanti ücretleri 46.5 milyon euroyu aştı. Buna bonus ve primler de dahil olduğunda Aslan’ın kasasından 50 milyon eurodan fazla para çıkacak.

Son şampiyon Galatasaray, Radamel Falcao transferiyle dünya çapında ses getirdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon transferde önemli hamleleriyle dikkat çekti. Cim-Bom’da özellikle yıldızların artmasıyla maaş skalası da epey yükseldi.

Yapılan transferlerle çok mutlu olan sarı-kırmızılı camianın önünde kabarık bir maaş tablosu duruyor. Hatta Club Brugge’e kiralanmasına karşın Mbaye Diagne’nin de maaşı ödenmeye devam edecek.

Net maaşların yanında bonus ve primler düşünüldüğünde ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bu sezon genelinde toplamda 11 yeni futbolcuyla anlaşan, Ozornwafor’u da alıp kiraya gönderen Aslan, kadrosunda ciddi bir yenilenmeye de gitti.



Maliyetler yükseldi

İlk 11’de tıpkı bir yıldızlar topluluğu oluşturan Galatasaray’da bu durum maliyetleri de yükseltti. Kadroda altyapıdan gelen oyuncular haricinde transferle katılan isimlerin toplam maaşı, 46.5 milyon euro olarak çıkıyor. Bonus ve primler devreye girdiğinde bu rakamın 50 milyon euroyu aşması bekleniyor.



