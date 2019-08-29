Palmeiras'tan Fenerbahçe’nin teklifine ret

Transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe’den ilginç bir hamle geldi. ESPN Brasil’in haberine göre, Fenerbahçe’nin Palmeiras’ta oynayan orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa’ya teklif götürdüğü iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin Scarpa için 5 milyon euroluk bir teklif önerdiği ancak Palmeiras’ın kabul etmediği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon euro talep edildiği vurgulandı.

Palmeiras’ta 51 maça çıkan Gustavo Scarpa, 14 gol kaydetti.