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29.08.2019 - 13:44| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Palmeiras'tan Fenerbahçe’nin teklifine ret

Sarı-lacivertliler, orta saha hamlesinde rotayı Brezilya’ya kırdı. Fenerbahçe, Palmeiras’ta forma giyen Gustavo Scarpa’ya 5 milyon euroluk bir teklif yolladı, ancak olumsuz yanıt alındı.

Palmeiras'tan Fenerbahçe’nin teklifine ret

Transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe’den ilginç bir hamle geldi. ESPN Brasil’in haberine göre, Fenerbahçe’nin Palmeiras’ta oynayan orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa’ya teklif götürdüğü iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin Scarpa için 5 milyon euroluk bir teklif önerdiği ancak Palmeiras’ın kabul etmediği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon euro talep edildiği vurgulandı.

Palmeiras’ta 51 maça çıkan Gustavo Scarpa, 14 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Detayı - 29 Ağustos 2019
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