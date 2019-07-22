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22.07.2019 - 12:07

Panathianikos’tan resmi Obradovic açıklaması!

Yunanistan’da Zeljko Obradovic heyecanı yaşandı. Yunan kulübünün başkanı Manos Papadopoulos, Obra’nın transferi konusunda resmi bir açıklama yaptı.

Panathianikos’tan resmi Obradovic açıklaması!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic konusunda flaş bir açıklama geldi. Daha önce 12 yıl Panathinaikos’ta çalışan ve tarihe geçen Obradovic konusunda Yunan kulübünün başkanı Manos Papadopoulos resmi açıklama yaptı.

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Obradovic’i her zaman çok sevdiklerini dile getiren Manos Papadopoulos, “Şu anda bir şey söylemek istemem, Obradovic ya da Jasikevicius’u geri getirmek için bir girişim olacak mı olmayacak mı diye. Olamayacak şeyler için ne diyebilirim ki.

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Şu anda mümkün değil. Normalde bir şeyler deneyebilirsiniz. Eğer Obradovic şu anda boşta bir isim olsa, bir girişim olabilirdi, bu normaldir” dedi.
Obradovic’in her zaman Panathinaikos’ta güzel hatırlanacağını aktaran kulüp başkanı, “Her zaman kişisel olarak da güzel ilişkilerimiz var. Her zaman konuşuyoruz ve iyi arkadaşız. Her zaman buraya ait ve bu ailenin bir parçası. Ama inanıyorum bir gün Panathianikos’a dönüş olacaktır” diye konuştu.

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