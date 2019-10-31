Panathinaikos - Anadolu Efes: 86-70

Anadolu Efes Basketbol TakÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi 6. hafta maÃ§Ä±nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 maÄŸlup oldu.Â

MaÃ§Ä±n ilk periyodunu 24-19 geride tamamlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayÄ±larÄ±yla 15. dakikada farkÄ± bir sayÄ±ya (29-28) indirdi. Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda 12 adet Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketten sadece birini sayÄ±ya Ã§evirebilen lacivert-beyazlÄ± ekip, soyunma odasÄ±na ise 42-38 geride gitti.Â

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda rakibinin top kayÄ±plarÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendiren Anadolu Efes, Singleton'Ä±n faulden bulduÄŸu basketiyle 24. dakikada 46-46 beraberliÄŸi yakaladÄ±. Lacivert-beyazlÄ± ekip, Larkin ile yine faul atÄ±ÅŸlarÄ±ndan sayÄ±lar Ã¼retti ve 26. dakikada 54-51 Ã¶ne geÃ§ti. Panathinaikos'un 12-0'lÄ±k serisine engel olamayan Anadolu Efes, 3. periyot sonunda 63-54 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Anadolu Efes, maÃ§ boyunca dÄ±ÅŸarÄ±dan sayÄ± bulmakta zorlandÄ± ve Panathinaikos, 32. dakikada 68-55 ile farkÄ± 13 sayÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. Anadolu Efes, Larkin ve Singleton ile oyunda kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ysa da Ã¶zellikle 7 top kaybÄ± yapan Micic'in kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmada rakibine 86-70 yenildi.Â

Lacivert-beyazlÄ± ekip, ikinci kez yenildi.

Salon: OAKAÂ

Hakemler: Sreten Radovic (HÄ±rvatistan), Damir Javor (HÄ±rvatistan), Mehdi Difallah (Fransa)Â

Panathinaikos: Calathes 11, Wiley, Fredette 11, Bentil 4, Thomas 9, Rice 18, Papapetrou 14, Vougioukas 2, Johnson 7, Mitoglou, Papagiannis 10, BrownÂ

Anadolu Efes: Larkin 28, Micic 6, Anderson, Singleton 13, Dunston 8, Beaubois, DoÄŸuÅŸ Balbay, Tolga GeÃ§im, Pleiss 2, Peters 2, Simon 11Â

1. Periyot: 24-19Â

Devre: 42-38Â

3. Periyot: 63-54Â

5 faulle Ã§Ä±kan: 36.14 Papapetrou (Panathinaikos)