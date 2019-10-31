Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

THY Euroleague'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, 6. haftada Yunan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar...



PANATHINAIKOS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?



THY Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes, bugün TSİ 22.00'de deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak...



AVRUPA KUPALARINDA 664. MÜCADELE



Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 663 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 368 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 416. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 415 karşılaşmada 211 kez galibiyet sevinci yaşarken, 204 kez de rakiplerine mağlup oldu.



PAO İLE 24. RANDEVU



Panathinaikos ile Anadolu Efes , Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 8 kez rakibini mağlup ederken, 15 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda Pana evinde 88-75, Efes sahasında 78-62'lik skorla galip ayrılmıştı.